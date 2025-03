Armisticio en Ucrania Raúl Raúl

Un armisticio es un cese de hostilidades, un fin del enfrentamiento armado, pactado entre dos o mas naciones mediante un tratado internacional. No es un acuerdo de paz propiamente dicho. Se produce después de la rendición de una de las partes del conflicto. El de la Primera Guerra Mundial sucedió por el agotamiento en armamento, suministros, equipo y logística del ejército alemán y por el número de bajas en ambas partes. En la segunda se produjo por el desmoronamiento de la cúpula del partido nacional socialista alemán y el suicidio de Hitler y sus inmediatos colaboradores ante el avance soviético por el Este y el avance aliado por el Oeste.

Lo que parece que se va a producir en el caso de la guerra de Ucrania es similar a lo sucedido en la Primera Guerra Mundial. En este caso, las ofensivas exitosas alemanas de amplios movimientos iniciales dieron paso a una estabilización de los frentes, guerra de trincheras, desgaste y una mutua destrucción de soldados sin sentido alguno. Perdió el ejercito que antes se agotó. Ese sinsentido no parece haber hecho mella.

En el caso de Ucrania, después de la ocupación rusa de Crimea, sin pegar un solo tiro, derivada del golpe de estado perpetrado en 2014 para derrocar un presidente con buenas relaciones con Rusia, derivó en una guerra civil en las regiones rusófonas del Donbas a partir del 2015, que produjo mas de 15.000 muertos y el apoyo militar encubierto de Rusia.

La situación pre bélica de guerra encubierta en el Donbas, los apoyos militares a Ucrania recibidos de naciones occidentales, unido a la estrecha cooperación militar de Ucrania con la OTAN, derivó en una operación militar rusa que se inició similar a la Primera Guerra Mundial, ofensivas rápidas que Rusia preveía completar en poco tiempo con el control de Kiev, el derrocamiento del gobierno y el control de las regiones rusófonas del Donbas. Sin embargo, la historia se repite, las operaciones limitadas iniciales derivaron en un frente estabilizado, guerra de trincheras y de desgaste. Los EEUU, la UE y la OTAN apostaron por un desgaste social, político, económico y militar de Rusia que no se ha producido y por sostener con dinero y apoyo militar a Ucrania que ha derivado, sin embargo, en un desgaste de esta nación.

En consecuencia, alguna de las partes en conflicto, no solo las que luchan en el teatro de operaciones, tiene que analizar si se ha llegado al límite del desgaste en Ucrania. No parece que Rusia haya llegado a ese punto y Ucrania parece que no lo ha hecho gracias al apoyo principalmente de los EEUU. Esta situación, como pasó en las trincheras de la Gran Guerra, solo lleva a que el número de muertos, secreto de Estado en el caso de Ucrania y similar en el de Rusia, siga aumentando hasta que el que menos recursos humanos tenga ceda. No hay que analizar mucho para determinar que los recursos humanos en el lado ucraniano se están agotando. Los analistas militares más solventes indican que por cada baja rusa se producen tres ucranianas.

Es por ello por lo que Zelenski ha expresado públicamente su intención de dimitir a cambio de un acuerdo de paz o de la entrada de Ucrania en la OTAN. La segunda parte tiene poco sentido pues, para muchos analistas, fue, sin duda, una de las razones principales para las acciones rusas de 2014 y 2022. La seguridad de Rusia tiene tres baluartes, Bielorrusia, Ucrania y Georgia. La maldición de la geografía se llama a esta situación. En Georgia se desencadenó una guerra con Rusia derivada de una situación similar a la de Ucrania. El presidente georgiano comprobó que no hay suma cero en seguridad. Bielorrusia es aliado de Rusia y Ucrania va camino de entender lo que el presidente de Georgia pronto reconoció. Es posible que EEUU y la UE lo hagan también, en seguridad no hay suma cero.

Zelesnki puede dimitir para dar paso a un gobierno que negocie el armisticio y admitir que el ingreso de Ucrania en la OTAN no es una opción. Además, al igual que en las pasadas guerras europeas, las fronteras se delimitarán por el resultado de las operaciones. No es nada nuevo en Europa. Los aliados de Ucrania no han estado combatiendo en el campo de batalla, a diferencia de la Primera Guerra Mundial los de Francia, pero sí lo han hecho de forma indirecta con armamento, suministros, equipo, logística, adiestramiento y dinero, mucho dinero y eso ha sido debido exclusivamente a que Rusia es potencia nuclear.

Algunos indican que si se firma ese armisticio a cambio de la cesión de las regiones rusófonas de Crimea y el Donbas, dará alas a Rusia para hacerlo de nuevo en otras partes de Europa. Comparto con muchos analistas mis serias dudas de que se vaya a producir.