Hoy me vuelvo a levantar y sigo leyendo, por desgracia, noticias relacionas con accidentes mortales de tráfico. Es nuestro pan de cada día, ya que sigue siendo una de las principales causas de muerte en España, pese al esfuerzo que se está desarrollando por parte de todas las administraciones por aumentar la seguridad en las carreteras, con la mejora de las vías, con campañas de sensibilización e, incluso, con la puesta en marcha de modernos sistemas de seguridad, como esta haciendo Castilla y León.

Medidas que dan algún resultado, pero que no están permitiendo acabar con esta lacra, ya que en España son la principal causa de mortalidad juvenil, concretamente en el intervalo entre los 15 y 29 años, y de lesiones medulares como consecuencia de un traumatismo.

Un apartado especial sobre este tipo de siniestros son los atropellos, sobre todo entre los jóvenes y las personas más mayores. Ya nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, de escuchar que en esta o en otra ciudad se ha atropellado en un cruce o en una vía a una persona. Yo tengo claro el motivo de la mayoría de estos sucesos, la utilización del teléfono móvil, tanto por los conductores como de los viandantes. Si que es cierto que el despiste también puede tener otro origen, ya que en muchas ocasiones vamos como pollos sin cabeza y no sabemos lo que hacemos. Pero detrás de estos siniestros esta la «mierda de móvil», con perdón, como le digo yo siempre a mi hija.

Y es que, entono el mea culpa, quién no va hablando o mirando el Whasapp mientras no se fija en los pasos de cebra o en los semáforos. Quién no va conduciendo y está más pendiente del «sonidito» del móvil que de estar atento a la carretera.

Lo que debemos tener muy claro, ya seamos peatones o conductores, es que esto no es un juego, y que está en riesgo la vida de muchas personas. Por eso sería bueno modernizar la famosa frase del gran Stevie Wonder, de «Si bebes no conduzcas», que también tienes que seguir haciéndolo, por «Si coges el móvil no conduzcas ni andes». Esto evitaría muchas muertes, lo que merece la pena, porque la vida es muy bonita.