Un audio demoledor para el sanchismo

Es desolador comprobar día tras día las noticias que afectan a presuntos casos de corrupción que acechan el entorno sanchista, tanto en el partido como en el Gobierno. El último capítulo de esta serie –que ya no es solo «escrita», como la de los mensajes cruzados entre Sánchez y Ábalos, sino «auditiva»– ha puesto en escena y en primer plano a una militante socialista hasta ahora no conocida a nivel general, pero al parecer muy conocida en Ferraz. El diálogo mantenido en el despacho de un abogado de Madrid, con ella llevando la voz cantante junto a dos empresarios investigados por la Justicia por presuntos delitos y diseñando una estrategia para neutralizar al teniente coronel al mando de la UCO, la unidad de la Guardia Civil a cargo de la investigación judicial que tanto preocupa al sanchismo, resulta tan preocupante como grave. La tal militante socialista habla de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, –dos instituciones de singular importancia en nuestro Estado de Derecho– cual si fuera una mandamás de un régimen político como el de Cuba o Venezuela, afirmando que si es preciso un fiscal irá a Abu Dabi, donde reside uno de ellos, para formalizar lo acordado, ya que: «la fiscalía también viaja». Ciertamente, el audio pone de relieve una conducta propia de una asociación criminal, al ofrecer a esos dos empresarios beneficios legales para su situación procesal, a cambio de ofrecer información sensible que permita neutralizar a la UCO. La tal militante socialista de nombre Leire Díez, según el conocido Aldama, habría caído en un «cebo» para acreditar la actuación de los que él considera como «fontaneros» al servicio del PSOE. La inevitable pregunta a la que esa afirmación remite es evidente: ¿quién tendió ese cebo, grabó esa reunión y lo difundió a los medios? Lo cual, obviamente, no excluye la importancia de lo grabado, que pone de manifiesto unas prácticas incompatibles con una democracia occidental digna de tal consideración. La «fontanera» Leire afirma que su actuación fue «meramente profesional actuando como periodista de investigación». Tan «meramente» profesional como la del letrado que gentilmente cedió su despacho para la ocasión. También es obligado recordar las circunstancias en las que Sánchez recuperó su liderazgo en el PSOE: viajando de gira por España, captando el aval de sus bases para las primarias. En esa gira viajaba acompañado de unos militantes de acreditada solvencia «social progresista». Ahora se incorpora Leire Díez al grupo. Sobran comentarios, pero se abre un nuevo y apasionante capítulo de la corrupción sanchista.