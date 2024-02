Ayuso «en forma» triunfa en Catalunya Ràdio Barrio

Ayuso obsequió con una entrevista a Catalunya Ràdio a su espacio matutino, el segundo más escuchado en Cataluña. Cuenta los lunes, entre otros tertulianos, con un periodista de relumbrón, Paco Marhuenda, nada acorde con la línea editorial del programa. Como tampoco Isabel Díaz Ayuso concuerda, ni remotamente, con la mayoría de opiniones que expresan sus contertulios. Como además quedó claro en la tertulia posterior a la entrevista que condujo el presentador y director del programa, el periodista Ricard Ustrell, que lograba sin duda apuntarse la entrevista del día. Por lo menos, en Cataluña. Eso sí, las valoraciones posteriores fueron todas críticas con Ayuso. Pero, a su vez, respetuosas. Incluso cosechó algunos halagos por su atrevimiento y por cómo comunica y conecta. Lo que por otra parte es un hecho difícilmente rebatible.

Tal vez por esa insólita entrevista a Ayuso en la radio pública de Cataluña, la primera pregunta del avispado Ustrell a la gerifalte madrileña fue qué ganaba ésta con esa entrevista. Para Ustrell estaba claro el rédito. No dudó en desplazarse raudo a Madrid. A la Puerta del Sol. Lugar escogido para entrevistar a uno de los personajes más fascinantes de la actual escena política. Entrevistar a Ayuso tenía premio antes de empezar. Ya se habló de esa entrevista en el prime time del sábado noche de TV3, que también presenta y dirige Ustrell, cuando Jordi Évole confesó que era una de las personas que se le resistía y a la que nunca había logrado entrevistar.

Ayuso aclaró la duda a Ustrell y respondió cortésmente que intenta dar entrevistas a quien se las pide. Y recordó las muchas ocasiones en que ha visitado Cataluña desde que preside la Comunidad de Madrid. Lo que por otra parte siempre alimenta la especulación sobre la ambición de futuro de Ayuso. La Moncloa, claro está. Lo que ella negó rotundamente ante Ustrell, que por eso mismo empezó con esa pregunta. No sólo Ayuso desechó esa posibilidad (lo que tampoco va a lograr disipar la duda razonable) sino que, elegante, dio el espaldarazo a Feijóo como líder y futuro inquilino de La Moncloa. Aunque luego, sin querer, contrapuso su gestión a la de Feijóo cuando trajo a colación cómo gestionó ella la pandemia. Y cómo se hizo en cambio en Galicia, citando a un empresario gallego que sobrevivió gracias a la política aperturista de Madrid durante ese periodo.

Lo cierto es que todos salieron ganando. Ayuso, airosa del envite, toreando con desparpajo en plaza ajena. Y Ustrell, lidiando con el Miura y sacando jugosos titulares que no dejaron de escucharse a lo largo del día en los boletines de noticias. No sólo de Catalunya Ràdio. También saltaron de inmediato a TV3, que es la televisión con más audiencia en esas tierras. En particular, sus informativos, líderes absolutos.

Entre éstos, su respuesta sin cortapisas a la llamada Operación Cataluña que los últimos días ha vuelto a ser noticia destacada gracias al consorcio de La Vanguardia junto a los digitales El Nacional y Diario.es. Ayuso, fiel a su estilo, no se cortó cuando sentenció que un estado debe defenderse cuando se ve amenazado. No concretó más. Pero es obvio que a buen entendedor pocas palabras bastan. En resumen, nada de lo que se dice sucedió y si hubiera sucedido sería normal. En legítima defensa. Muchos comparten esa opinión. Pero pocos se atreven a verbalizarla. Ayuso, sí. Y justo donde más puede escocer. La presidenta madrileña no tiene pelos en la lengua y suele soltar sus verdades sin contemplaciones. Ustrell no dudó en proclamar «la veo en forma (presidenta Ayuso)».

Más comedida estuvo con el asunto de la Formula 1. Primero, porque fue con pies de plomo para evitar que se diga que la ha rapiñado a otra comunidad autónoma española. Y porque, hoy por hoy, la posibilidad de que convivan Montmeló y el circuito de Madrid parece ganar enteros. Donde sí puso el acento es en mantener que la F1 en Madrid va a salir gratis a las arcas públicas, pese a ser una afirmación que genera no pocas dudas. Aunque tampoco pudo demostrar Ustrell lo contrario a estas alturas, aunque no ocultara su escepticismo ante esa sorprendente aseveración muy en la línea ideológica del liberalismo que propugna la flamante presidenta, que sigue fascinando a propios y extraños con su estilo directo y en algún punto arrebatador.

Sería la primera vez de la seductora Ayuso en Catalunya Ràdio. Ya podrá decir ahora aquello de «en peores plazas hemos toreado». Pero, visto el resultado, debería interesar a ambos lados que no fuera flor de un día y que se fuera repitiendo. Y no sólo porque ambos salieron ganando.

Sergi Soles periodista.