La beata Francina de Inca, protectora de los Koldos

Tras escuchar atentamente el esperpento protagonizado este martes por la pancatalanista presidenta del Congreso, Francina Armengol, no cabe otra salida que beatificarla. No hay duda de que merece superar el primer escalón hacia su santificación en el Panteón de Ilustres dirigentes socialistas que intentan camuflar su papel en las cloacas con los argumentos y silencios habituales. Su intervención fue pintoresca, pero el Gobierno y el PSOE han cerrado filas. La culpa es del PP que se dedica a «embarrar», porque debería aplaudir la gestión de Armengol al frente del gobierno balear. El único que tiene que dar explicaciones es el pobre Miguel Tellado que ni conoce ni tiene nada que ver con la trama. La izquierda política y mediática intenta dar credibilidad a un falso comentario del socialista Koldo. Por supuesto, esto se adereza, como es habitual, con ataques contra Ayuso y Almeida. El PP no ha roto todas las líneas rojas, sino que hace el papel que le otorgaron los votantes convirtiéndolo en el ganador de las elecciones generales. A pesar de su condición de salvador de España y líder mundial del progresismo, Sánchez las perdió, pero pudo gobernar gracias a sus mentiras e incumplimientos. Creo que estará de acuerdo conmigo si utilizo estas palabras para describir la realidad.

El escándalo protagonizado por Koldo y sus compinches es culpa del PP. Lo es, también, que Ábalos esté en el grupo mixto y concentre toda su animadversión contra su sucesor en la secretaría de Organización. La beata Francina de Inca podría ser erigida en la protectora de los Koldos del PSOE. Hay que recordar que era una buena amiga de Ábalos. La única que ha mancillado su nombre y el de su gobierno ha sido ella misma con su comportamiento en este escándalo. Ahora se presenta como una víctima, aunque no sé muy bien de quién. Por supuesto, los culpables son los pobres funcionarios. No aclaró quién llamó para pedir que se contratara a los colegas de Koldo. La propaganda gubernamental ha recuperado el ventilador para arremeter contra el PP. La realidad es que los únicos que han enfangado la política son la beata y los que contrataron las mascarillas.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).