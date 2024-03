Armengol rechaza dimitir y cargo contra el PP, aunque evita revelar quién de su Govern contactó con el Ministerio de Transportes

El PP lleva varios días pidiendo la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso por su relación con la presunta trama corrupta del "caso Koldo", pero la expresidenta de Baleares lo ha rechazado y ha salido a dar explicaciones contraatacando al PP. "Se han saltado todas las fronteras y las líneas rojas posibles", ha señalado Armengol en una comparecencia este martes, en la que ha defendido su gestión al frente del Govern balear durante la pandemia, aunque ha evitado revelar quién de su Ejecutivo mantuvo un contacto con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

"En política no todo vale", ha añadido Armengol, quien ha acusado al PP de "embarrar". "No dejaré que mancillen mi nombre ni que mezclen mi nombre y la gestión de mi gobierno con nada que se le parezca a la corrupción", ha continuado Armengol, quien ha querido dejar claro que todo se hizo conforme a la ley. En este sentido, ha pedido que "caiga todo el peso de la ley" si alguien se intentó lucrar durante la pandemia. "No salimos en el sumario. Se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás ni cómplice ni colaborador", ha señalado Armengol, tajante.

Armengol, en todo caso, ha evitado revelar quién de su Govern mantuvo el contacto con el Ministerio de Transportes para confiar en la empresa de la trama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. "Nos llegan a muchas personas del Gobierno diferentes nombres y se hacía siempre lo mismo: desviarlo al servicio de salud", ha señalado Armengol, ante la insistencia de los periodistas por saber cuál fue el contacto entre el Govern balear y el Ministerio de Ábalos ya que ha trascendido que hubo conversaciones entre ambas administraciones.

A pesar de la ofensiva del PP, Armengol se ha negado a dimitir. "Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el que sale en el sumario"", ha señalado, interpelando al Govern balear por qué se ha hecho del expediente para reclamar el dinero a la empresa de la trama ya que se tienen sospechas de que ha caducado. En este sentido, Armengol ha explicado que ellos iniciaron los trámites para reclamar la devolución del dinero a la empresa el 6 de julio, justo antes de salir del Govern autonómico, y el plazo para culminar el expediente acaba a los seis meses.