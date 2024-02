La Caixa, segunda Fundación de Europa, quinta del mundo

Si me preguntaran por el español más destacado en el mundo económico no vacilaría: Isidro Fainé. El presidente de CriteriaCaixa es la moderación, la firmeza de ideas, la flexibilidad para con los que de él discrepan; es el buen sentido, el trabajo permanente, la sagacidad en el análisis de los problemas sociales y económicos, la atención al mundo de la cultura. Hijo de campesinos iletrados, creció en una casa sin agua ni electricidad y trabajó, todavía adolescente, en una tienda de reparación de bicicletas. Sin presunciones vanidosas, sin aspavientos populistas, llegó a presidir el mayor Banco de la nación española. En la encuesta de Iberonews sobre los 150 españoles más destacados del siglo XX figura su nombre. En el Financial Times, Tobias Buck escribió: «Isidro Fainé es el silencioso motor de España».

La Fundación «la Caixa» ha aprobado un presupuesto récord para 2024: 600 millones de euros. Se ha consolidado así como la segunda Fundación de Europa y la quinta del mundo. No resulta fácil explicar la significación de esta realidad en una nación de economía media como es España. En los últimos 15 años, la Fundación «la Caixa» ha destinado 7.000 millones de euros a iniciativas sociales, culturales, científicas y educativas, manteniendo su compromiso histórico con la atención a las personas más vulnerables.

El valor de los activos de CriteriaCaixa, que gestiona la Fundación y su internacionalización garantizan la continuidad al margen de las veleidades políticas nacionales. Naturgy, Caixa-Bank, The Bank of East Asia, Inbursa, Cellnex y Telefónica, entre otras compañías de relieve internacional, están participadas por CriteriaCaixa que eleva el valor bruto de sus activos por encima de los 26.425 millones de euros. Atención preferente, por cierto, a Portugal con la propiedad del 100% del BPI, cuarto banco privado de la nación hermana.

Isidro Fainé se ha evadido siempre de las zahúrdas políticas y de las entumecidas palabras de los pavos reales que exhiben sus colas en nuestra sociedad. Y acaba de escribir: «Sentir y actuar de manera socialmente responsable está indisolublemente ligado a nuestra identidad. El hecho es que nacimos así, forma parte de nuestro ADN, y es nuestra vocación. Todo ello se traduce en nuestra manera de hacer banca, que es fundamentalmente diferente a la de otros actores del sector y, además, es rentable, eficiente y justa».

Luis María Anson,de la Real Academia Española.