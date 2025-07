Las caras de la noticia: 16 de julio de 2025

El presidente de Foment del Treball, Daniel Sánchez Llibre Google

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲

Foment del Treball pone en valor la coherencia de Junts ante la ley de reducción de horas. Foment del Treball, la patronal catalana, ha destacado la coherencia de Junts ante el despropósito de la ley de reducción de la jornada laboral y que mantenga su posicionamiento tan relevante por la economía productiva.

Alvaro Carreras presentation as new player of Real Madrid AFP7 vía Europa Press Europa Press

ÁLVARO CARRERAS▲

El «canterano» vuelve al Real Madrid. El lateral izquierdo español Álvaro Carreras ya es nuevo jugador del Real Madrid. Carreras formó parte en las categorías cadete y juvenil merengues antes de cerrar su formación en el Manchester United y triunfar después en su salto al fútbol profesional en el Benfica.

La líder del PSOE-A, María Jesús Montero, en un acto en Jerez. MIGUEL ANGEL JUNQUERA / PSOE-A Europa Press

MARÍA JESÚS MONTERO▼

La hemeroteca no perdona. La ministra de Hacienda ha hecho mutis por el foro pretendiendo que no le salpique el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña, esa que la ministra decía que no iba hacer y de la que renegaba tajantemente. No salir en la foto del acuerdo, no borra las hemerotecas.