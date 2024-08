Las caras de la noticia 20 agosto 2024

Ignacio Galán Iberdrola

IGNACIO GALÁN ▲

Iberdrola alcanza un nuevo máximo histórico en Bolsa. Las acciones de Iberdrola han logrado un nuevo máximo histórico en Bolsa tras apuntarse una subida del 1,62% en la sesión y cerrar a un precio de 12,55 euros por título. La energética roza una capitalización de 80.000 millones de euros.

Josele Ballester larazon larazon

JOSELE BALLESTER ▲

Histórico triunfo del español en el US Amateur. El triunfo del golfista Josele Ballester en el US Amateur además de convertirle en el primer español que conquista el trofeo en sus 124 años de historia permitirá al castellonense poder disputar el Masters de Augusta y el US Open en 2025.

El presidente de la ANC, Lluís Llach EUROPA PRESS Europa Press

LLUÍS LLACH ▼

Califica a los Mossos de «herramienta colonial». Los fanáticos como Lluís Llach suelen entrar en bucle hasta hundirse entre lo absurdo y lo ridículo. Por supuesto, tienen esa mínima parroquia que alimenta las ínfulas del personaje. Ahora, le ha tocado a los Mossos, a los que ha tildado de «herramienta colonial».