¿La corrupción afecta electoralmente?

Estos días reflexionaba con un buen amigo sobre esta cuestión. Hay politólogos y sociólogos que defienden que la corrupción no pasa factura electoral y otros que sí. No estoy de acuerdo con los primeros, siendo un tema complejo y lleno de matices. Es cierto que hay un bloque de votantes que apoya a su partido sin importarle ningún escándalo o noticia negativa. Es aplicable a las dos grandes formaciones. La irrupción de Podemos y Ciudadanos puso en cuestión el bipartidismo imperfecto, provocando caídas del PP y el PSOE. No consiguieron superarlos. Ribera dejó la política y su partido se hundió. El caso de Iglesias es más complejo, porque nunca la ha dejado. Belarra y Montero son lo más parecido a unas testaferros mientras el exvicepresidente es su líder espiritual. No es una crítica, porque es un triunvirato que funciona y no tardaremos en ver que supera a Sumar y su lideresa evanescente, Yolanda Díaz, que Sánchez quiere liquidar. No solo ha dejado de tener algún valor, sino que se ha convertido en un lastre.

A pesar de los esfuerzos de Tezanos y sus chapuceras encuestas, la propaganda monclovita y las ensoñaciones de la prensa del movimiento contra Feijóo, la realidad es que las encuestas muestran una victoria contundente del PP. Por supuesto, Ayuso y su novio tendrán que ser muy pacientes, porque la campaña será brutal. Es la marca de la casa y lo lleva haciendo desde la Transición. Ahora tienen a Montoro y siempre está el recurso de culpar a Mazón de los muertos de la DANA. Y, por supuesto, la brutal campaña contra los jueces. Es el rigor, respeto por la Justicia y la colaboración institucional que caracteriza al sanchismo. Lo que hay de fondo es el nerviosismo ante la desafección que se puede producir entre los votantes socialistas con la realidad de tener a un exsecretario de Organización en la cárcel, el otro y su antiguo asesor investigados por corrupción. Estos dos últimos comparten su afición por las prostitutas. Ni feminismo ni regeneración, sino una historia sórdida y repugnante. A esto añadimos los prostíbulos y las saunas que tenía la familia Gómez y es lógico constatar que no es necesaria una crisis económica, como en 1996 y 2011, para que el PSOE coseche un desastre electoral.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)