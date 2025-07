Montoro asegura que no hay "ningún elemento probatorio" contra él y anuncia medidas legales para defender su "honor"

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha denunciado este jueves que no hay "ningún elemento probatorio" contra él en la causa en la que está imputado y anunció medidas legales para defender su "honor".

Según ha expresado Sevimedia, en un comunicado al que ha tenido acceso, Montoro hace una serie de "precisiones" ante "la difusión alcanzada" por el auto del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, en el que imputa al exministro el haber impulsado modificaciones legales para favorecer a empresas gasistas.

"Desde el primer día en el cargo de Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas he sido objeto de sucesivas campañas de insidias en prensa y preguntas e interpelaciones parlamentarias sobre mi relación con Equipo Económico, empresa con la que tengo ninguna relación desde 2008, como he venido reiterando en mis múltiples comparecencias públicas", ha asegurado el ex ministro.

Montoro denuncia una persecución sin pruebas

"Han esperado a mi salida del Ministerio en 2018 para iniciar una investigación judicial con sumario secreto que ha durado a esta fecha siete años, lo que es ya un hecho absolutamente anómalo. En el día de ayer se ha levantado el secreto de sumario con el Auto que me señala como investigado, todo ello coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España", prosigue el exministro.

En lo que se refiere a su inclusión como investigado, denuncia que "se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de Ministro".

"Por todo lo anterior, en la confianza en las instituciones del Estado de Derecho, haré uso de los mecanismos legales para defender mi honor, ejercitando todos los recursos y acciones judiciales a tal fin", ha concluido el Montoro para romper su silencio tras abandonar el PP.