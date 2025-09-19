En defensa de la Justicia

No hay democracia sin una justicia independiente y esta se hace inviable cuando el poder político presiona hasta la coacción sobre el trabajo de los jueces. El sanchismo cumple a rajatabla y sin matices la condición de un régimen que no colabora con los tribunales y que persigue a todos aquellos togados que le son incómodos por los asuntos que investigan, en este caso, la corrupción. Europa ha sido testigo de ello y lo ha puesto de manifiesto en diferentes informes a lo largo de estos años. Pero la hostilidad del Gobierno, lejos de reconducirse, ha ido a más con el presidente en cruda campaña contra los instructores. Es un acierto que Dolors Montserrat, Vicepresidenta de Grupo PPE, haya compilado todos los ataques. desconsideraciones y difamaciones en un envío a los comisarios europeos responsables en Democracia y Justicia. Son pruebas de cargo. El sanchismo ha atropellado los valores europeos y los derechos fundamentales. Europa debe actuar.