La derrota de Contreras

Hace años era habitual utilizar el término «no se habla de otra cosa en Madrid» que reflejaba muy bien el impacto de una noticia. Hay pocos periodistas que hayan alcanzado la condición de maestro, pero uno de ellos es Anson que acuñó esta frase. Eran otros tiempos para el periodismo y el ejercicio de la profesión. Es cierto que había presiones, pero nunca un Gobierno intentó tomar el control de un grupo de comunicación con el descaro empleado con el asalto a Prisa. Se ha hecho sin esconderlo en una operación ideada por el multimillonario José Miguel Contreras. Ni siquiera se preocuparon por hacer una opa, sino que quisieron levantarle la camisa a su presidente y mayor accionista, Joseph Oughourlian. Se trata de esa idea tan propia de la picaresca empresarial socialista de «apártate tú que me pongo yo». Sánchez está obsesionado con los medios de comunicación, porque considera que son los responsables de su derrota electoral. No culpa a su errática política, sus oscuras e incoherentes alianzas, sus mentiras e incumplimientos o la corrupción que afecta a su Gobierno, sino a aquellos que transmiten las noticias. Es bueno recordar que cuenta con poderosos aliados mediáticos, así como con el control de RTVE.

El problema de la chapuza ideada por Contreras es que ha sido un nuevo fracaso. Ni las maniobras ni el chantaje han servido para doblegar a Oughourlian. A esto hay que añadir la enorme impopularidad del multimillonario sanchista entre los periodistas de este grupo. Es cierto que Sánchez no lo conocía bien, aunque no sirve de disculpa tras autorizar el asalto a un medio de comunicación, pero no sucede lo mismo entre sus compañeros. Estamos ante un auténtico bluff, ya que juega siempre de farol y utilizando el dinero ajeno. En este caso, el descaro ha alcanzado un nivel escandaloso al pretender utilizar recursos públicos y extorsionar a uno de los mayores grupos de comunicación de Europa, así como esperar como pago que le regalen un canal de televisión. No sé si el uso abusivo e injustificable del poder del Estado conseguirá destruir a Oughourlian, quitarle su empresa y que Prisa deje de ser un grupo de centro izquierda para abrazar el sanchismo. Lo único positivo es que Contreras ha fracasado.