Desregular, ¿qué significa?

Los responsables políticos de la Unión Europea han encontrado dos “nuevos” objetivos políticos: la desregulación y la necesidad de invertir en defensa. Se ha dado un golpe al tablero político y económico en Europa, obligándonos a zambullirnos en un baño de realidad que ha despertado a algunos de la afectación y ñoñería con la que se conducían en los últimos años; la agenda 2030 se había convertido en una especie de tótem en su expresión más literal: “Emblema protector de una tribu”.

Europa ha sido un líder en regulación: protección de datos, medio ambiente e inteligencia artificial, provocando un impacto negativo en la competitividad y el crecimiento de las empresas europeas. A diferencia de Estados Unidos y China, no cuenta con gigantes tecnológicos y su capacidad para innovar en áreas emergentes como la inteligencia artificial se ve limitada por un entorno normativo que prioriza la minimización de riesgos sobre la promoción de la innovación. Europa ha liderado el camino en la protección de datos con una normativa pionera en la defensa de los derechos de privacidad de los ciudadanos; las empresas deben invertir en asesoría legal, formación y tecnologías de seguridad para cumplir con el reglamento, generando barreras de entrada para startups y limitando la capacidad de las empresas europeas para competir globalmente. Mientras tanto, empresas en EE.UU. y China operan en entornos regulatorios más flexibles, lo que les permite crecer sin las mismas limitaciones legales. Europa ha adoptado un enfoque preventivo con respecto a la inteligencia artificial, se clasifican los sistemas de IA en función de su riesgo y se establecen estrictos requisitos de conformidad para aquellos considerados de "alto riesgo".

El objetivo es proteger, pero hay consecuencias no deseadas: las startups y empresas tecnológicas europeas se enfrentan a largos procesos de certificación y altos costes de cumplimiento, desincentivando la inversión en IA; los desarrolladores y empresas optan por trasladarse a países con regulaciones más flexibles, como EE.UU. o China. Europa carece de un gigante tecnológico equiparable a Google, Amazon o Alibaba y esto no se debe a la falta de talento o ideas, sino a un entorno regulatorio que limita el crecimiento. La Directiva de Servicios Digitales impone responsabilidades adicionales a las plataformas digitales, dificultando su expansión y limitando su competitividad global. Las leyes de competencia impiden que las empresas tecnológicas crezcan a través de adquisiciones y como resultado, las startups europeas exitosas son adquiridas por empresas estadounidenses antes de alcanzar su potencial.

Ahora bien, desregular no implica eliminar todas las normativas, sino simplificar y flexibilizar aquellas que limitan la innovación y el crecimiento empresarial. En lugar de regular por miedo a los riesgos potenciales, Europa debe adoptar un enfoque basado en la innovación responsable. Se deben reducir las cargas administrativas para startups en IA y permitir procesos de certificación más rápidos incentivando la inversión en IA en lugar de imponer requisitos restrictivos de cumplimiento. Se debe reducir la complejidad de las normativas actuales para facilitar el cumplimiento sin sacrificar la protección de derechos fundamentales, clasificando las tecnologías emergentes no solo por su potencial riesgo, sino también por su contribución a la innovación y crecimiento económico; revisar las leyes de competencia para permitir la formación de campeones tecnológicos europeos capaces de competir con gigantes estadounidenses y chinos. El dilema es continuar con una regulación exhaustiva que limite la innovación o adoptar un enfoque más flexible que permita a las empresas europeas competir en un mercado global. La desregulación no debe interpretarse como una reducción de derechos o seguridad, sino como una oportunidad para fomentar un entorno empresarial dinámico y competitivo. Europa debe adoptar un enfoque de desregulación inteligente, centrado en la flexibilidad, la proporcionalidad y el fomento de la innovación.