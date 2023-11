El 9 de noviembre debería pasar a la Historia de España como el Día de la Infamia. Sánchez ha superado la indignidad del pacto con ERC o la foto con la portavoz de Bildu que blanqueo el aparato político y militar de ETA encabezado por Otegi, Ternera y Txapote. La ignominia del acuerdo entre el PSOE y Junts era inimaginable. No puedo entender que los socialistas sean capaces de asumir su contenido para comprar los votos que permitirán que Sánchez siga en La Moncloa. La lectura de los cuatro folios provoca estupor, tristeza e indignación. Es, simplemente, una infamia. Puigdemont y sus seguidores están por encima de la ley. Un prófugo de la Justicia impone sus condiciones. El secretario general del PSOE humilla a España comprando las mentiras del relato independentista que lo remontan a los Decretos de Nueva Planta. Lo comparten demoliendo la historia de un partido constitucionalista que apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución y cuyo secretario general dijo que había sido una rebelión, se comprometió a entregar a Puigdemont a la Justicia y aseguró que la amnistía era inconstitucional.

La izquierda política y mediática no solo asume las mentiras, sino que acepta el ataque brutal a la Justicia, así como la negociación de un referéndum para la independencia. Sánchez ha conseguido la unanimidad de todas las asociaciones judiciales ante las comisiones de investigación sobre el invento del «lawfare» que no es más que un intento de acabar con la independencia de la Justicia. El delincuente político y malversador Puigdemont ha impuesto una humillante mesa y un mediador internacional. La impunidad que espera conseguir incluirá los graves delitos, como la corrupción, que cometieron los «amigos» de Junts. Estarán amparados por la mentira de independentistas reprimidos. El abatimiento del Estado de Derecho al servicio de Puigdemont es la ruptura institucional y del ordenamiento constitucional más grave que ha sufrido España. La ausencia de principios de Sánchez no deja de sorprenderme. Hay que salir a la calle para rechazar el acuerdo de la infamia. La oposición tiene que utilizar todos los instrumentos jurídicos, políticos e internacionales. No podemos permitir que rompa España y destruya la Constitución.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)