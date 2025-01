Lo dicen en Bruselas

Por algún motivo derivado, quizá, de un cierto complejo de inferioridad, la política española se pasa la vida echando mano de lo que se publica sobre nosotros en medios internacionales. Y sus artículos se utilizan, a menudo, para que un sector, el beneficiado por el titular, se vanaglorie y ataque a su rival.

Todavía hoy, los líderes y la hinchada de Podemos recuerdan que un día de 2021 el diario The New York Times definió al partido morado como “comprometido con la protección de los hogares más vulnerables”. Aquello permite que los dirigentes podemitas no necesiten citar al diario cubano Granma para enseñorearse, a pesar de que desde aquel 2021 los hogares más vulnerables han dejado de votar a Podemos en grandes cantidades.

En esta legislatura, la publicación favorita de Moncloa es el semanario británico The Economist, que un día califica a Pedro Sánchez como “despiadado” y al siguiente lo felicita por lo bien que va la economía española. Si alguien ha hecho a lo largo de los años un seguimiento más o menos habitual de los artículos que The Economist dedica a España habrá podido comprobar que el conocimiento de ese medio británico sobre nuestro país es equivalente al que los medios españoles tenemos sobre el suyo.

Pero hay algo que incomoda más en Moncloa que un mal comentario de The Economist, aunque apenas haya trascendido. El día de Nochebuena, con el país pendiente de cosas muy distintas de la política, el diario digital Politico publicó en su versión europea este titular: “La pesadilla de Pedro Sánchez antes de Navidad”. Y el subtítulo aclaraba el motivo: “Las investigaciones de corrupción en torno al primer ministro de España están llegando a un punto crítico en un momento crucial para su frágil gobierno”.

Politico.eu es, junto con el Finalcial Times, el medio de referencia en Bruselas. No hay persona importante en la Unión Europea que no ocupe una parte de su tiempo diario en seguir sus informaciones, que son muy influyentes.

“Cuando todos los factores se toman en conjunto, significan que la amenaza de un colapso en el Parlamento es sustancial”. Lo dicen en Bruselas.