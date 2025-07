Sánchez compra otra vez la presidencia

No hay que sorprenderse ante esta nueva cesión al independentismo catalán que beneficia, curiosamente, a Salvador Illa y su gobierno. La creación de una Hacienda catalana que recaude todos los impuestos es un sistema similar al concierto económico y el cupo, aunque se niegue la realidad. Es cierto que ahora es el inicio del proceso, pero el horizonte es la consagración de la España de los privilegios. Es la enésima constatación de que a Sánchez solo le interesa Sánchez y su prioridad es continuar en La Moncloa. El resto de las comunidades autónomas seguirán siendo lo que siempre han querido los nacionalistas catalanes y vascos. Es decir, las que paguen el festín independentista y un mercado comercial cautivo para sus productos y servicios. En el caso del líder del PSOE, es una maniobra para ganar tiempo y otro peligroso paso hacia la España plurinacional e inconstitucional que quiere conseguir. Una vez más, la inconstitucionalidad es manifiesta, pero la amnistía ha demostrado que nada podemos esperar de Conde-Pumpido y sus mariachis. No son más que servidores del sanchismo y cumplen fielmente las condiciones de su estado de vasallaje.

Este acuerdo es un despropósito enorme y abre la puerta a una grave confrontación territorial. La reacción de Junts ha sido muy crítica, porque considera que Cataluña no ganará «ni un euro más», mientras que ERC hace ver que no ve suficientes concreciones, aunque «la música suena bien». Es solo teatrillo, aunque las dos formaciones independentistas son muy torpes, ya que es evidente que el triunfo es para Illa el Pacificador, que tendrá más recursos a su servicio mientras el independentismo se desangra lentamente. Puigdemont fue engañado por Cerdán y el resto de los negociadores sanchistas cuando le convencieron para que retirara la exigencia de la cuestión de confianza. Sánchez ganó una vez más tiempo, que es lo que busca con estas nuevas cesiones a ERC y el PNV. ¿Y qué gana Junts? La realidad es que se aleja cada vez más de recuperar el gobierno catalán. No ha entendido que el enemigo no es el PP, sino Illa y Sánchez. Los populares siempre se equivocan con Cataluña, pero es un tema que me resulta incluso cansino, mientras que los socialistas tienen las ideas claras.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)