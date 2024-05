«Me dicen las mejores escopetas del país...»

Victoria Prego (1948-2024), fallecida ayer, ponía cara de no haber roto nunca un plato y, con un tono suave y socarrón al mismo tiempo, decía «me ha llegado de las mejores escopetas del país...». A partir de ahí, la conversación, la reunión o quizá mejor dicho, la sobremesa, superaba todo lo imaginable como recordó ayer, en una primera y urgente despedida, su compañera en El Independiente y amiga Cristina de la Hoz. Con esas mismas palabras continuó, hace años, tras la charla inicial intrascendente, un almuerzo del grupo Larra, integrado por periodistas de distintos medios, que nos reunimos con periodicidad con políticos, empresarios, personajes de la cultura. Nunca trasciende nada, porque el pacto es que la conversación sea «off de record». Permite más fluidez y que se comenten asuntos que ningún protagonista de la actualidad se atrevería a abordar con cierta franqueza si supiera que todo se va a publicar. Facilita a los periodistas, eso sí, entender mejor de dónde viene y hacia dónde va el viento que, en muchos momentos, es más importante que ser los primeros en dar una noticia.

«Me ha llegado de las mejores escopetas del país», dijo Victoria Prego en un almuerzo de Navidad del grupo Larra, sin invitado, que algún día estará en los anales del periodismo. Lo que le había llegado a Victoria era cierto. También muy importante para el país. Algunos más de los presentes tenían noticia vaga del caso, porque esas «escopetas del país» hablan mucho, pero los detalles esenciales los dominaba ella. Todo era verdad, aunque entonces no se podía confirmar y nadie publicó nada hasta que todo estalló. «La Prego», como la llamábamos, se ha ido, pero «las mejores escopetas del país», que no solo están en las cacerías, sino también en las empresas y en la política, no dejan de apuntar. Hace unas semanas –nadie lo creía– señalaron el run-run de una fusión BBVA-Sabadell, ya encima de la mesa. Poco después, Sánchez, con su amago cirquense y adolescente, según The Times, logró despistar incluso a las más certeras, pero ahora el punto de mira se orienta hacia que el inquilino de La Moncloa «se ha disparado un tiro en el pie» y que empieza a tener contestación –todavía larvada– en el PSOE. Al fondo, con una sonrisa ingenua y sabía, se despide «la Prego», Victoria.