Pedro Rodríguez, periodista de raza, le preguntó en un encuentro público a la entonces ministra de Cultura, con toda su pérfida sangre: «¿Ha leído usted El dinosaurio de Augusto Monterroso?»

-Lo empecé a leer el fin de semana -contestó la ministra- y pienso terminarlo el próximo finde. Te diré entonces lo que me parece.

Augusto Monterroso fue un escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco, exiliado en México. Premio Príncipe de Asturias de las Letras, se distinguió en el minirrelato. Hizo célebre el cuento El dinosaurio que constaba de una sola línea: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». La ministra tardó en leer esa línea dos fines de semana.

Los agradaores gallegos de Alberto Núñez Feijóo deberían recomendar al presidente popular la lectura meditada de los cuentos de Monterroso porque Pedro Sánchez está ya preparando las elecciones del año 2027. No sé si las espera ganar, pero está decidido a seguir gobernando sean cuales sean las alianzas que precise. Se ha adueñado ya de una buena parte de las instituciones que inciden en el proceso electoral, desde Indra al CNI, desde RTVE a Telefónica. Me decía hace unos días un amigo norteamericano, veterano agente de la CIA, que el líder socialista sólo tiene un principio, especialmente eficaz: todo se puede conseguir pagando lo que haga falta. Lo que haga falta a bilduetarras, a independentistas de derechas o de extrema izquierda, e incluso a populares destacados. Incluso a populares destacados. Que no se fíe Alberto Núñez Feijóo.

El líder popular ha mejorado mucho, aunque suele mantenerse, sin embargo, a la defensiva. De cada diez asuntos escabrosos que se plantean en la vida nacional, Pedro Sánchez se le adelanta en ocho. El sanchismo toma la iniciativa del relato y acorrala al centro derecha español. Sin veladuras ni contemplaciones. El PSOE de Sánchez, por ejemplo, puede aliarse con el comunismo y la extrema izquierda, pero el Partido Popular se instala en la aberración si pacta con la extrema derecha.

Son muchos los que piensan, cada semana algunos más, que, de mantenerse así la política del Partido Popular, Pedro Sánchez continuará gobernando tras las elecciones generales del 2027, ante la perplejidad de Feijóo.

«Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí».