Epidemia de libertad

Gracias a dos buenos amigos obtuve sendas joyas que ilustran los desatinos del pensamiento único.

Antonio Salazar me pasó un titular difícilmente superable. El diario La Provincia, de Las Palmas de Gran Canaria, anunció: «Epidemia de rebajas fiscales».

No hay acepción amable de la palabra epidemia, que alude a una enfermedad o un mal que se expande y perjudica a mucha gente. Para el periódico palmense, pues, la reducción de impuestos es inequívocamente nociva. Y la única manera de arribar a esa conclusión es ignorar a los ciudadanos, que gracias a la rebaja fiscal dispondrán de una suma mayor de lo que es suyo. Es decir, se trata de dar por supuesto que al pueblo le da igual tener más de su propio dinero que menos. Como esto es claramente absurdo, la única forma de dar sentido al titular es suponer que la gente no tiene criterio, y que es mejor que el poder le arrebate lo que es suyo, para gastarlo mejor que ella. Me pregunto hasta qué parte de este razonamiento me acompañarán los amigos de La Provincia.

Juanma López Zafra tuiteó otro estupendo titular, esta vez de Cinco Días: «El “dumping” horario lleva a Madrid a tener la mayor densidad de centros comerciales».

Igual que «epidemia», dumping carece de connotaciones plausibles, porque se refiere a un «grave perjuicio» para el mercado, como subraya el DRAE.

No terminaba de estar clara la razón de este titular denigratorio. Por un lado, se decía: «La libertad horaria de Madrid ha convertido sus calles en un escaparate a gran escala». Como si eso fuera malo. Y «Cataluña es la segunda comunidad con menos equipamientos comerciales debido a su política, que restringe la posibilidad de abrir grandes centros y prima los negocios locales», como si eso fuera bueno.

La Comunidad de Madrid no solo tiene la mayor densidad comercial, sino que es la que más ha incrementado su facturación en los últimos años. Pero como resulta que el empleo ha crecido un 6 % los sindicatos alegan que la liberalización no crea empleo. En serio.

El sindicalista Marcos Gutiérrez, de CC OO, repitió los tópicos antiliberales y recomendó recortar la libertad que tiene en Madrid la gente para hacer sus compras. Algún día la izquierda, en vez de insultar a Díaz Ayuso, igual se preguntará por qué las trabajadoras la votan.