La estrategia del radicalismo contra Ayuso

La «izquierda valiente» de Madrid ha optado por la estrategia de la crispación y el radicalismo al más puro estilo de la izquierda populista iberoamericana. Es cierto que su nuevo líder, Óscar López, se siente cómodo, ya que ha asumido gozoso su papel de principal portavoz desde que Sánchez le nombró ministro. Este desconocimiento de la realidad madrileña es el talón de Aquiles del sanchismo, porque los madrileños no perciben esa chorrada de que Ayuso esté abrazada a la extrema derecha. Es el problema de los mediocres guionistas que rodean a Sánchez. Han elaborado un relato que está en las antípodas de la realidad. La presidenta madrileña no necesita que la defiendan, a diferencia del inquilino de La Moncloa, porque se basta por sí sola. Nada le puede gustar más que tener a López, renombrado experto en derrotas electorales, como rival, ya que puede aspirar a mejorar su actual mayoría absoluta. Con el politburó socialista volcado con Madrid solo cabe esperar que perseveren en el error. Es el problema de dejar algo tan serio en manos de aficionados y mercenarios.

Por supuesto, los fieles medios de comunicación sanchista seguirán con su campaña para destruir personal y políticamente a Ayuso, pero no consiguen otra cosa que morder el polvo. Hay que animarlos para que sigan en ese camino. El fracaso está asegurado. Me gusta. Lo mismo sucede con una buena parte de la ejecutiva de López que está formada por empleados de Sánchez. Al menos tiene asegurada la fidelidad, por lo menos mientras siga en el Gobierno. Es lo malo de rodearse de mercenarios. La promoción de Pilar Sánchez Acera como número dos es una gran noticia para el PP, aunque veremos como ayudará a ejecutar a López cuando pierda las elecciones. Hay que animarlos a que sigan con la cantinela de la multinacional ultraderechista que lideran, entre otros, Trump, Meloni y Milei mientras gobiernan con la ultraizquierda comunista y el apoyo de los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de la banda terrorista ETA. No parece que el sanchismo y su paladín López estén situados, precisamente, en la centralidad. No veo a los madrileños apostando por un gobierno socialista comunista en lugar del centro derecha de Ayuso. Me parece que les gusta demasiado la fruta.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)