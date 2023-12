¿Feijóo se tiene que reunir con Sánchez?

Es bueno recordar los antecedentes. Sánchez y el aparato propagandístico del PSOE hicieron una campaña inmisericorde contra Rajoy. No hubo cuartel. Es cierto que ahora olvidan lo que sucedió. Los socialistas llevaron mal, muy mal, perder el poder en 1996 y 2011. Por ello, emprendieron una campaña de acoso y derribo en la segunda legislatura de Aznar que se repitió, con el apoyo del lawfare socialista, durante todo el mandato de Rajoy. No hay más que acudir a la hemeroteca para constatar que no es una exageración. En el PP se concentraban todos los males mientras se olvidaba la desastrosa herencia que dejaron los socialistas tras perder las elecciones de 2011. Mucha gente se quedó sin vivir a costa del erario público. Ahora Sánchez quiere una foto con Feijóo e incluso propone una comisión como si el PP fuera equiparable a ERC y Junts. Lo que se trata es de blanquear los indignos pactos con Puigdemont, Junqueras y Otegi. Por supuesto, siempre con el chantaje de que el PP incumple la Constitución con el CGPJ. Lo que quiere la izquierda política y mediática es someter la división de poderes a la soberanía popular y el autoritarismo democrático o despotismo democrático utilizando la definición de Tocqueville.

Es bueno recordar el «no es no» de Sánchez o cuando le preguntaba a Rajoy con arrogancia qué era lo que no había entendido de esa negativa. En aquella época tampoco quería reunirse con el entonces presidente del Gobierno. Por tanto, nada obliga a que el PP sea el tonto útil de este decorado radical y frentista organizado a mayor gloria del PSOE. Lo mejor es que le vuelva a enviar una carta con las condiciones para garantizar la independencia del Poder Judicial en la renovación del CGPJ. El problema no lo tiene Feijóo sino Sánchez. El ataque de los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA contra los jueces es muy difícil de explicar en la Unión Europea. España no tiene nada que ganar si Feijóo blanquea a Sánchez con una foto en La Moncloa. Y además le seguirán machacando los medios y los periodistas que ahora le dicen que se reúna para así centrarse.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)