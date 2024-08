El gobierno sobredimensionado de Illa

Es sorprendente que un gobierno autonómico deba tener 16 consejerías. Me parece excéntrico y un despilfarro. Al menos es un número par, ya que me gustan más que los impares. Es cierto que con el nuevo concierto le sobrará el dinero, pero hubiera preferido un gesto de austeridad. La sociedad espera que sus políticos den ejemplo. A estos 16 consejeros se unirán los centenares o miles de altos cargos y asesores, porque no hay que olvidar que las Administraciones Públicas son agencias de colocación. Esto no es privativo de la izquierda, ya que lo hace también la derecha, aunque es cierto que no encontramos este exceso en ningún gobierno del PP. Nadie hace una reflexión en profundidad para hacer más eficaz la estructura de los diferentes niveles de gobierno. ¿Es necesario una consejería de Empresa y Trabajo y otra de Economía? La de Justicia y Calidad Democrática me gusta por el segundo «apellido», aunque en el ecosistema sanchista resulta excéntrico. Me temo que será el caballo de Troya en la estrategia nacionalista de controlar la Justicia en Cataluña. Por supuesto, hay una consejería de Igualdad y Feminismo. Es necesario apropiarse del feminismo para que sea de izquierdas.

La consejería de la Unión Europea y Acción Exterior es otra excentricidad en una autonómica, aunque todos sabemos qué es lo que hay detrás. Hubiera bastado una secretaría general, pero hay que dar la imagen de que somos una nación sin Estado. Al menos colocan a Jaume Duch que es una persona seria, aunque nunca imaginé que fuera socialista. Con el fin de hacer guiños al independentismo habrá una consejería de Política Lingüística, que nada hará por los derechos lingüísticos y la pluralidad, como hablo catalán y soy catalán me gusta mucho recordar que seguirá la senda marcada por el independentismo. Hay una de Derechos Sociales que no entiendo por qué no engloba Igualdad y Feminismo. Supongo que había que colocar gente en el gobierno. En lugar de unir Cultura y Deportes se prefiere que haya dos departamentos y lo mismo con Educación y Universidades. La realidad es que sobran seis consejeras y consejeros, pero me alegro por sus titulares y sus familias que serán muy felices. Y algunos son independientes, un término que siempre me ha parecido absurdo ya que comulgan con el ideario sanchista.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UINE).