Hablar de dinero es una ordinariez, hablar de chalets es una horterada, hablar de Sánchez es un aburrimiento, hablar de su hermano y de Begoña es actualizarnos en ambos casos, porque siempre salen cosas nuevas que descubre la UCO, como del tema Ábalos, que es un ordinario y un hortera, porque su recorrido está lleno de dinero ilegal, de chalets y de putas. Siempre sale un chalet nuevo, una bolsa de dinero nueva y una fulanilla nueva también, a la que se ha dado trabajo en alguna empresa, oficial o no, para pagar así sus servicios al exministro y número dos del PSOE. También de autobuses llenos de chatis llegando a un parador con el que fue mano derecha de Sánchez ocupando la suite presidencial y dejándola destrozada más tarde por la orgía que se corrieron él y sus cercanos, tipo Koldo, con las churris contratadas para la ocasión. El chalet que le alquilaron en Marbella al putero mayor del Reino por los favores recibidos se encuentra al lado de “Milady”, una boite cuyo nombre describe la actividad de la misma. Todos los clubes de chicas siempre llevan una denominación sugerente y misteriosa: “La dama del lago”, “El ave del paraíso”, “El cisne negro”, y todo así, y exhiben unos neones fluorescentes color azulete como el traje de Sánchez que resulta, al parecer, muy atractivo para los conductores que van por la carretera, y para Ábalos, hombre aficionado al tema del revolcón según demuestran los informes que cada día van saliendo. A todos nos parece muy bien que así sea, incluso lo aplaudimos, pero mejor que lo haga con dinero propio y no con el de los pobrecitos contribuyentes que lo tienen que apoquinar en forma de impuestos.

Sánchez ha estado en China y en Vietnam (¡qué suerte!), y trae el proyecto de que España construya un AVE entre las ciudades de Hanói y Ho Chi Minh, de soltera Saigon, una quimera que me pregunto si los vietnamitas habrán asimilado ya que malamente pueden soñar con un bol de arroz diario. El régimen comunista que pervive en aquel maravilloso país no les da ni para un trozo de pollo, ese sistema político que promueve Podemos partido que busca relanzarse, cuando bien sabemos todos que es más fácil crear un vivo que resucitar a un muerto, las encuestas así lo aseguran y las zancadillas que propician a Yolanda Díaz poniendo de candidata a Irene Montero no hacen más que revolver esas aguas sucias que ha caído en adeptos y que pronto veremos secas con sus protagonistas dispersos, adheridos a otras formaciones más sólidas, como meros comparsas.

CODA. Carlos y Camila de Inglaterra han estado en Roma en viaje oficial, y la cosa ha coincidido con su vigésimo aniversario de boda. Sé que no tienen muchos fans pensando en la fallecida Diana, pero nadie puede dejar de reconocer que es el matrimonio Real más sólido del panorama monárquico. Su amor se remonta a los años setenta y las circunstancias impidieron que pudieran unirse en aquel tiempo. Hoy su unión cómplice se ve recompensada de la incomprensión que sufrieron. “El que resiste gana”, estos dos son ejemplo de que la famosa frase es cierta y de que nos la podemos aplicar en tiempos difíciles.