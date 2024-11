A la izquierda le gusta crear y subir impuestos

La izquierda se caracteriza por crear y subir impuestos. Hay otros aspectos igualmente perniciosos que sufrimos desde que Sánchez consiguió el poder. Rajoy tuvo que afrontar una crisis económica devastadora que los socialistas no habían sabido gestionar. España estaba al bode de la bancarrota. Por ello, tuvo que incumplir su programa y promesas electorales, ya que subir la presión fiscal no es algo que caracterice al centro derecha europeo. Es cierto que no son lo suficientemente liberales, adoran el gasto público y rezuman intervencionismo, pero están muy alejados de los niveles socialistas y más aún del modelo socialista comunista que lidera Sánchez. Una cosa son las opiniones y otra muy distinta las informaciones. La realidad es que su gobierno está impregnado del radicalismo y el populismo condicionado por su socio, Sumar, y algunos de sus aliados. No hay que extrañarse de que el crecimiento de nuestra economía se base en el despilfarro, el gasto público desbocado y una espiral de endeudamiento inquietante que intentan esconder con una economía imaginativa. Es el habitual ejercicio de malabarismo propagandístico para confundir a la opinión pública.

A esto hay que añadir el ilimitado apoyo del BCE que no tuvo Rajoy. La presión fiscal no para de aumentar. Ahora se ponen en plan Robin Hood con ese nuevo impuesto para gravar bienes de lujo como los yates, los aviones privados y los coches de alta gama como si a sus consumidores les produjera una gran desazón. Cuando se alcanza una determinada cifra de millones son solo pequeños pellizcos cuya utilidad se circunscribe al terreno propagandístico. Es el populismo tributario. Más inquietante es el disparate del impuesto a la banca que complace a los comunistas de Yolanda Díaz. Las exigencias de Junts han servido para que se quite el gravamen a las empresas energéticas. No ha sido suficiente, pero es acertado. Los mayores recursos que consigue este gobierno sirven para encubrir los errores y la ineficacia de su política económica. Es hilarante eso de mejorar la equidad en el reparto de renta y la riqueza cuando los jóvenes sufren una situación dramática en el acceso a la vivienda sin que Sánchez haga nada útil y los españoles con menos recursos y las clases medias aguanten una presión fiscal disparatada.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).