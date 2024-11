Las empresas exportadoras estallan contra la reducción de jornada: "Nos impedirá competir en el extranjero"

Si se aprueba la reducción de jornada, “supondrá un incremento injustificado de los costes laborales especialmente lesivo para las empresas exportadoras, cuyos productos y servicios tienen que competir, no solo con los de otras empresas españolas que también sufren el aumento, sino en el extranjero con países de todo el mundo, en los cuales evidentemente no opera la medida”. De esta contundente manera, el Club de Exportadores ha mostrado su "total oposición" a la reducción en cómputo semanal -de las actuales 40 horas a 37,5 en 2025-, ya que supondrá un "injustificado incremento en los costes laborales" y reducirá la "capacidad de generación de empleo de las empresas", cuyos productos y servicios elevarán sus costes y ya no serían competitivos.

Según advierte la patronal del sector exportador, las empresas más castigadas "serán precisamente las que incorporan a sus productos un mayor componente de mano de obra, es decir, las que más empleo crean en España". También avisan de que esto se va a producir, "precisamente, cuando el impulso del sector exportador -que comenzó en 2008 y ha batido récords año tras año hasta representar el 41% del PIB- está comenzando a agotarse y nos alejamos de las cifras alcanzadas en 2022, ejercicio que marca la cota más elevada en productos exportados por España”.

En un comunicado, el Club que dirige Antonio Bonet ha alertado además de que un descenso de más del 6% en la jornada laboral, sin la contrapartida de una reducción equivalente de salarios, supondrá un porcentaje similar de incremento en los costes laborales, lo que "reducirá la capacidad de generación de empleo".

Asimismo, critica con dureza que el Gobierno haya decidido prescindir del apoyo de las organizaciones empresariales para aprobar una medida tan determinante para las empresas y los empresarios, pese a que siempre utilice la carta del consenso para justificar dicha aprobación. En este caso, si se confirman las amenazas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que se "se aprobará con o sin la patronal", los exportadores denuncian que no se puede aprobar esta reducción sin el apoyo de las organizaciones empresariales, "cuando serán las empresas las principales perjudicadas" y porque "vulnera el principio de concertación y diálogo social que se propone como método, tanto en la Unión Europea como en España".

Los exportadores han insistido en que esta medida repercutirá negativamente en la negociación colectiva. En este sentido, han apuntado que si a una jornada máxima legal de 40 horas corresponde una jornada media pactada en convenio de 38,3 horas, es de suponer que la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas "repercutirá también en la negociación colectiva, donde se negociarán jornadas (en media nacional) por debajo de las 36 horas semanales".

Finalmente, recuerdan que desde que se aprobó la llamada ‘Ley de las 40 horas’ -promulgada en 1983 y que estableció la prohibición para el empresario de fijar jornadas superiores a 40 horas en cómputo semanal-, la situación laboral de las plantillas no han empeorado en sus condiciones, sino "al contrario, han mejorado en todos los sectores, por lo que resulta de todo punto innecesario reducir a 37,5 horas ese límite máximo", sobre todo porque más de nueve millones de trabajadores asumen ya menos de 38,5 horas.