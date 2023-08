Yo, Leonor

No me dirán que no me sienta bien el camuflaje, eh, que estoy de caqui como una diosa. Además, que a mí el moño me queda de muerte, mucho más que el pelo suelto que me hace un poco cara de pánfila.

Lo bueno también de estar aquí en Zaragoza de cadete es que, durante los próximos tres años, no tendré que ponerme los vestidos que elige nuestra estilista, que es que yo creo que nos odia a mi hermana y a mí. Vaya faldas de mesa camilla me pone, que parece que tengo cincuenta y ocho años. Bueno, que yo he dicho que era la estilista pero que podría ser perfectamente Altibajos la que decida qué nos ponemos. Me tiene un poquito mosca que ella vaya siempre espectacular y juvenil y nosotras parezcamos Leovigilda y Hermenegilda, las hermanas Gilda.

El caso es que estoy ya en la Academia y el personal se preocupa por si aguantaré, por si me acoplaré a la vida militar y sus exigencias. Pero vamos a ver, que mi casa con esa mujer es Rambo 3. Que a mí esto me van a parecer unas vacaciones. Que yo llevo ya trinchera diecisiete años. Que vivir con Altibajos es una mili dentro de una garita. Que ya me pueden poner a mí enfrente a estrictos generales que mi madre los pone firmes sin levantar la voz.

Total, que yo estoy aquí encantada porque es un descanso. Y encima lo que tienen que ver mis ojos. Que no es normal con lo que me tengo que cruzar. Que estuve a punto de quedarme en el registro cuando me recibieron los dos maromos que me apuntaron el nombre. Por cierto, lo del nombre. Me he puesto el apellido de nuestrohijoFelipe en la galleta y también el de Altibajos. A lo mejor piensan Vds. que es una elección personal. Já. Si no me llego a poner Ortiz pega una rabotá que tiembla el basto.

Y mientras todo esto sucede, mi prima Victoria Frigorífica pegándose el lote en un karaoke con un pijito argentino. Pero no me quejo. Yo soy más de muchachotes de pelo rapado y sin flow en el flequillo. Les dejo, que tengo boot camps y luego tiro. Y dominadas. Que voy a echar unos deltoides como cañas de lomo.