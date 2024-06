Yo, Leonor

Diez años ya, macho. Diez años y no daba nadie un duro por nosotros. Que si el yayo ha dejado esto como un erial, que si a nuestrohijoFelipe le falta personalidad para el marronazo que le ha dejado el otro, que si Altibajos va a pegar la espantá. Pues aquí estamos, más tiesos que un ajoporro y cerrando bocas. Se ha hecho mi padre unas fotos, por cierto, en el despacho, que es que está muy guapetón. Mayorcete, madurín, pero con su flow y su puntito. Se está quedando un poco cartón pero está perdiendo el pelo bien, como ordenado, como muy digno. La camisa le queda como un guante y, como no tiene barriga ninguna, pues luce la percha. Las titas son también ellas muy larguirutas y eso ayuda a la vestimenta, pero es que no tienen gracia. Una es pavisosa y la otra es una estaca con falta de crema en las puntas, pero centímetros tienen de sobra. El caso es que mi padre está muy pintón en las fotos oficiales aunque a mí me sobran esos zapatos de viejuno y las iniciales bordadas en la camisa que no me pueden parecer más rancias. Se lo ha dicho a Altibajos: hija, con lo que tú eres y no has podido con eso. Algo debe haber pasado porque ahora ella ya lo ve todo bien en nuestrohijoFelipe. Ni una voz, ni un morro, ni un portazo. Está suave como un guante. Que si sonrisas, que si de la mano, que si ten cuidado con el escalón no te vayas a romper otro dedo del pinrel, churri, que si gracias, chato.

Nos espera una semana aburridísima. Menos mal que viene mi So y haremos bulto juntas. Que ha dicho el Alcalde de Madrid que la gente saque a los balcones la bandera de España por los diez años de Reinado y, gracias a Dios, coincide con la Eurocopa. Que es que ni Alvise, que es un señor que habla como Jesús Gil, nos quiere ya. Yo me iba divinamente con las primas Vic Fri y la Urdanga de fiesta en fiesta, la verdad. La Urdanga se ha echao un novio que tiene un pelazo que es un gato acostao. Pero es niño bien, claro. Me voy, que me tengo que probar unos hatos.