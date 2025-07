Sánchez debería hacer un erasmus

El líder del PSOE todavía está a tiempo de hacer un erasmus, aunque no esté matriculado en ninguna carrera. Como es la máxima autoridad educativa se podría hacer la vista gorda. Hay un agujero negro en su formación que se podría subsanar. No me refiero a sus lagunas en materia económica o su doctorado, sino a su falta de respeto a lo que se conoce como convenciones democráticas. Es algo que afecta a muchos sanchistas, ya que han abandonado el socialismo para abrazar esta nueva fe como unos conversos. Un erasmus en algún país del norte de Europa le iría muy bien a Sánchez para entender algunas cuestiones que son obvias para cualquier demócrata. La primera es que el uso de la mentira como instrumento político es reprobable. Otra es que se tiene que cumplir la Constitución y es inaceptable tener un sujeto como Pumpido y sus mariachis en el Constitucional para que sean la voz de su amo. En esos países es inaceptable que un primer ministro goce de una vida principesca con cargo a los presupuestos del Estado. Lo es también que sus dos secretarios de Organización sean investigados por corrupción y que no presente su dimisión. Tiene al Fiscal General procesado y a la espera de juicio oral al igual que su hermano. A esto se une la situación de su mujer. Un erasmus le permitiría relacionarse con personas normales y salir de su burbuja. Le recomiendo que suelte lastre y prescinda de los pelotas, mercenarios, inquisidores y lobistas, porque una buena parte de ellos son los que le expulsaron de la secretaría general del PSOE y luego intentaron que no pudiera regresar al cargo. Su falta de convicciones democráticas es un grave problema para el Estado de Derecho y la separación de poderes, ya que actúa como un déspota que gobierna a golpe de decreto. En ningún país de la Unión Europea existe una situación como la española. Las cosas que está haciendo o intenta hacer este Gobierno son muy graves. Su comparecencia fue otro ejercicio de manipulación de los datos macroeconómicos, pero lo grave es que se minimice un incumplimiento constitucional tan grave como es no presentar los Presupuestos. Como Sánchez es capaz de superarse veremos el espectáculo grotesco y esperpéntico de humillarse ante un prófugo de la Justicia.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)