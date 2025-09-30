Libertad económica menguante

España va bien, como un cohete, dicen desde el Gobierno, que presume de macroeconomía mientras los bolsillos de los hogares de una clase media cada vez menos clase media se llenan de agujeros por los que se escapa el dinero por culpa de unos precios que no dejan de subir. Tampoco lo pasan bien las empresas, que tienen que afrontar una yinkana repleta de obstáculos para poder desarrollar su actividad. Y lo rubrica el ranking Heritage de libertad económica, que sitúa a España en el vagón de cola de la OCDE. Las variables que más penalizan a nuestra economía son las derivadas del «excesivo» tamaño del Estado, como son su desmesurado nivel de gasto público, el persistente desequilibrio fiscal, la deuda pública acumulada y una elevada presión fiscal. Nada que no sepan familias y empresas, que ven como sus ingresos reales merman en la misma proporción que crecen los del Estado.