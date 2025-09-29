Los correos de la asesora de Begoña prueban que controló las finanzas de la cátedra: "En caso de beneficios, que dé un 10%"

La decena de correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio evidencian que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez gestionó todo lo relativo a la cátedra de Begoña Gómez. Estas comunicaciones, que acaban de ser analizadas por la Guardia Civil, evidencian que Álvarez controló las finanzas de dicha cátedra tratando de imponer una cláusula del 10% de beneficios a la consultora que realizó los programas de formación.

Así se desprende de un mail que Álvarez envió a Doadrio el 16 de febrero de 2022 en el que incluyó el borrador del acuerdo con Mindway Ecosystems, en relación con los programas de formación de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC). En dicha misiva la asesora de Moncloa le explica que quería dejar constancia de que recabarían el 10% de los beneficios que obtuviera la firma y de que no podrían utilizar los contenidos del máster que impartía entonces la mujer del presidente del Gobierno en caso de resolución del contrato.

"A continuación, te adjunto el documento que nos ha pasado Mindway, y que te he comentado por teléfono para firmar con la Cátedra. Lo vemos muy extenso cuando la UCM ya tiene algo firmado con ellos. Queremos algo que sobre todo deje constancia, en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 por ciento a la Cátedra de TSC y por otro lado que no pueda utilizar los contenidos, la generación de videos, pildoras. ejercicios ni estructura del Máster en caso de rescisión o resolución de contrato por cualquiera de las partes, incluida la UCM", expuso Álvarez.