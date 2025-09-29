La Aemet señala a esta zona de Castilla y León por intensas lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de una situación meteorológica potencialmente peligrosa en la Península Ibérica hasta el martes, sobre todo por las lluvias torrenciales y en especial en la zona mediterránea.

Las lluvias también hanhecho acto de presencia en Castilla y León, ayer domingo, y en alunos puntos con fuerza como en la localidad vallisoletana de Olmedo, que además celebraba sus fiestas, pero también en varios puntos de las provincias de Zamora, Salamanca y Ávila, donde más ha afectado la borrasca Gabrielle.

Para este lunes, la predicción de la Aemet habla de que el día amanecerá con intervalos nubosos en áreas de montaña y tercio este, con probables brumas y bancos de niebla matinales.

También se espera algún chubasco disperso, así como alguna llovizna en montañas del noreste. Predominio de cielo poco nuboso en el resto.

Las temperaturas mínimas se mantienen entre los 8 grados de Burgos y León, y los 12 de Zamora, que marcará la mínima más alta de la comunidad, al igual que las máximas, con 24 grados.

El viento soplará del noreste, y será de flojo a moderado. No se esperan feómenos significativos ni se hanlanzado avisos meteorológicos, por lo que se prevé un inicio de semana más o menos estable para la época.

Las lluvias serán protagonistas en la provincia de Ávila, donde podrían ser fuertes y abundantes entre las doce del mediodía y las seis de la tarde, en zonas como El Barco de Ávila, Arenas de San Pedro, Navarredonda de Gredos e incluso en Piedrahíta y alrededores.

También podría llover en la zona salmantina de Béjar y enla segoviana de El Espinar.