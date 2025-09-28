Aemet decreta la alerta roja para el lunes en Valencia, norte de Castellón, Tarragona y Lleida

Llega una nueva dana en Valencia- Llegará justo cuando se cumplen once meses de la riada en la que murieron 229 personas y devastó buena parte de la provincia de Valencia. Las fuertes lluvias afectarán también al norte de la provincia de Castellón y al sur de Cataluña, concretamente al provincia de Tarragona.

Hasta este mediodía Aemet había dejado las alertas en nivel naranja, pero en el último parte ha elevado el nivel al rojo. Y ya no hay más colores. Los avisos están dados y los Ayuntamientos han comenzado a decretar la suspensión de las clases. La situación meteorológica es "potencialmente peligrosa entre el domingo 28 y martes 30", ha afirmado Aemet.

Es el caso del de Valencia, que ya con nivel naranja, y cumpliendo los nuevos protocolos adelantó que se cerrarían los 19 colegios que el Paticova (Plan de Inundaciones) considera inundables pero también los las pedanías. Al elevar el nivel a rojo, la previsión es que se cierre también el resto de centros así como todos los que están en zonas donde se ha activado la máxima alerta.

Aemet ha explicado que el exhuracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, recorrerá el suroeste peninsular y predominarán cielos nubosos o cubiertos en la península y precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del territorio siendo poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha hecho este domingo un llamamiento para que todas las administraciones tomen las medidas preventivas necesarias con antelación y que la población esté informada ante el episodio de "lluvias importantes" que comienza hoy en la Comunitat Valenciana.

Respecto a Cataluña, en la depresión central de Lleida y la de Tarragona se prevén hoy precipitaciones acumuladas en una hora de 40 litros por metro cuadrado y de hasta 80 litros en solo 3 o 4 horas. Se podrán recoger más de 40 litros por metro cuadrado en una hora además en el litoral norte de Tarragona y 60 en la costa sur de esta provincia mientras que las acumulaciones serán hasta 120 litros por metro cuadrado en solo tres o cuatro horas. Por otro lado, en el prelitoral sur de Tarragona se acumularán 80 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 120 en solo 3 o 4 horas.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" ante el aviso por fuertes lluvias activo para este domingo en Cataluña. En un apunte en la red social X pidió evitar desplazamientos innecesarios y zonas inundables y seguir las recomendaciones de Protecció Civil.