Las únicas cinco comunidades que pasan el festivo del 12 de octubre al lunes: tendrán un puente de tres días

Como cada año, el 12 de octubre celebramos la Fiesta Nacional de España, también conocida como el Día de la Hispanidad. La fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un hecho que marcó el inicio de un proceso de expansión lingüística, cultural y política más allá de Europa. Su oficialización se produjo en 1892, coincidiendo con el IV centenario del “descubrimiento de América”, y más tarde fue consolidada por la Ley 18/1987 como la gran festividad nacional.

Se trata de una jornada de enorme carga simbólica, pero también de polémica y debate. Para unos, el 12 de octubre representa el vínculo histórico con los países de habla hispana y un motivo de orgullo cultural. Para otros, es un recordatorio de la colonización y de las consecuencias negativas que supuso para los pueblos indígenas, lo que genera polémicas sobre si debe celebrarse tal cual, transformarse en un día de reflexión o incluso sustituirse.

En 2025: cae en domingo y no todas las comunidades trasladan el festivo

Este 2025, el 12 de octubre cae en domingo, lo que significa que para la mayoría de trabajadores no supondrá un día de descanso adicional. La normativa laboral permite a las comunidades autónomas mover el festivo al lunes, pero no todas han decidido hacerlo. Solo algunas regiones han optado por dar a sus ciudadanos un puente de tres días (sábado 11, domingo 12 y lunes 13).

El sistema de festivos en España combina celebraciones nacionales, autonómicas y locales. El calendario laboral debe incluir 14 días festivos al año: 8 nacionales obligatorios y 6 que pueden variar según la comunidad y el municipio. Esto otorga a las autonomías la flexibilidad de sustituir o trasladar ciertas fechas, como en este caso.

Las 5 comunidades que tendrán puente por el 12 de octubre

En 2025, únicamente cinco comunidades autónomas han decidido trasladar la festividad del 12 de octubre al lunes 13

Andalucía

Aragón

Asturias

Castilla y León

Extremadura

Estas regiones disfrutarán de un fin de semana largo, con un descanso extra que no tendrán el resto de comunidades.

Por el contrario, territorios como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o Galicia, entre otros, mantendrán el festivo en el domingo sin ofrecer un puente, por lo que sus ciudadanos no contarán con ese día adicional de descanso.