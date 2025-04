Los libros son una mirilla maravillosa

¿Para qué sirve leer?, se preguntan muchas personas. Y es una buena pregunta, quizá porque no tiene una única respuesta. Leer no es una obligación, no es una ley natural, ni siquiera es una necesidad biológica como comer o dormir. Pero quien lee, conoce la respuesta: leer nos cambia. Cambia la manera de mirar, de hablar, de escuchar; cambia nuestras emociones, nuestra empatía, nuestras certezas. Leer es algo invisible, pero deja huella. Se nota quién lee y quién no.

¿Y qué sentimos cuando vemos a alguien leyendo en el parque, en el metro, en una cafetería o en la playa? Hay algo casi sagrado en esa imagen. Una persona abstraída entre páginas se convierte en una isla de calma y fuego a la vez. La neurociencia dice que mientras leemos se activan múltiples regiones del cerebro: las del lenguaje, la memoria, la imaginación, la emoción, la lógica...

Cualquier intento de responder por qué leemos nos lleva siempre al mismo lugar, a la imaginación. La lectura nos ayuda a imaginar y la imaginación no es un lujo, es una herramienta esencial. Leer agudiza la creatividad y ensancha el entendimiento. Las personas lectoras tienen más recursos para afrontar la rutina y disfrutar de la belleza. Porque conocen más mundo. Porque han vivido muchas vidas dentro de la suya. Y porque la imaginación es también la semilla de los descubrimientos, tanto humanísticos como científicos. Sin imaginación no hay avances, ni preguntas, ni ideas nuevas.

Dicen que leer es como viajar. Y es cierto. Pero no solo viajamos a otros lugares, también viajamos al fondo de nosotros mismos. Leer nos permite entender otras culturas, otras épocas, otras sensibilidades. Nos hace empatizar con lo ajeno y comprender mejor lo propio. Por eso, incluso quienes no leen, recuerdan personajes que les marcaron en la niñez: una Caperucita, un Principito, o algún monstruo literario.

Este año, el escritor Pablo Albo nos deja una hermosa definición en el Manifiesto del Día del Libro de Castilla-La Mancha: «Los libros son una mirilla maravillosa». Porque asomarse a un libro es espiar otras vidas ajenas, mirar por un hueco íntimo al mundo de los otros, pero también al nuestro. Tal vez por eso hay quien dice que no ha vivido una sola vida, sino muchas, y todas ellas comenzaron abriendo una página.

Cualquier razón para leer es una razón de peso. Y si hay muchas, es porque la lectura es una de esas experiencias humanas inagotables, como amar o soñar. Leer, además, es imprescindible para educar y educarse.

En este día del libro quiero felicitar y agradecer a todas las personas que hacen posible que esta relación con la lectura no se pierda. Gracias a quienes escriben, a quienes editan, a quienes distribuyen los libros, a los libreros y libreras que nos recomiendan con pasión, a los bibliotecarios y bibliotecarias que cuidan los libros como quien cuida un tesoro común.

Gracias también a las y los educadores que enseñan a leer con amor, a los padres y madres que leen cuentos por las noches, a los hermanos y hermanas que comparten libros heredados, a los amigos y amigas que recomiendan lecturas como quien comparte un secreto. Porque en realidad eso es un libro: un secreto entre quien lo escribe y quien lo lee.

Y por eso celebramos este día, el 23 de abril, como quien celebra una forma de estar en el mundo. Porque leer no es solo una actividad, es un modo de vivir más intensamente.

Feliz Día del Libro.