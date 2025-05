Un liderazgo empresarial necesario

Ángela de Miguel llega a la Presidencia de Cepyme en un tiempo y bajo un gobierno de enorme complicación para el sector clave que representa. Los retos son extraordinarios y el presente de emergencia. Los empresarios no han encontrado en la administración sanchista voluntad de colaboración y entendimiento, sino todo lo contrario. Desde el Ministerio de Trabajo y los sindicatos colaboracionistas han hecho alarde de una manifiesta hostilidad. Dinamitaron el diálogo social y aplicaron la ley de la fuerza con políticas lesivas que intensificaron el yugo fiscal. Pequeñas y medianas empresas, autónomos, han pagado con severidad tanta ideología y populismo. Ángela de Miguel no lo tendrá fácil, pero no rehúye ni relativiza la realidad. «La empresa no puede soportar tanta presión fiscal ni tanto intervencionismo». España necesitará un firme liderazgo empresarial ante lo que nos aguarda.