Cada votación incita a sacar conclusiones «universales» de las elecciones. Pero, verbigracia, cuando decimos que el Psoe resiste, ¿qué significa? ¿Y qué supone, en términos «reales», tal resistencia teniendo en cuenta los números crudos? No los datos «crudos», como los que manejan las encuestas. Los datos crudos son primarios, brutos y sin procesar, son el número ‘antecessor’ de las matemáticas, no interesan en unas votaciones donde las matemáticas ‘crudas y puras’ dicen mucho más que los escaños resultantes. Es ilustrativo, en este sentido, mirar el número de votos, y a ser posible compararlo con la cantidad depositada en otras elecciones, de distintos colores. El Pp ha obtenido algo menos de 6 millones de votos. El Psoe, algo más de 5’2 millones. No afino los números por cuestión de espacio en esta columna. Y porque lo importante, que impele a hacer resúmenes inquietantes, se ve más claramente si analizamos porcentajes. El Pp, en la oposición a pesar de ganar (un tanto pírricamente, eso sí), posee algo más del 30% del voto. Esto es: le vota un del 34% (del 49 % que vota). El partido del gobierno, Psoe, ha obtenido algo más del 30 %, (tiene el mismo resto decimal que el PP, prácticamente), o sea: menos de un tercio del voto total depositado en urnas. Eso significa un tercio aproximado del 49% (porcentaje de participación total en estas elecciones europeas). Quiere decirse que menos de un tercio «de la mitad» del censo electoral avala al partido gobernante. A sus socios de coalición los respalda un número aún inferior de votantes. Pero, ¿qué sucede si extrapolamos ese 30% del 49%, al censo total, al 100% del censo de ciudadanos con derecho a voto? Pues el resultado es que un 15% aproximadamente de la ciudadanía deposita su confianza en cada partido (de gobierno y actual oposición). La visión real, matemática, verdadera de lo que ocurre, es que porcentajes ínfimos de población, votante y activista, deciden por el resto, que vive sumisamente bajo sus mandatos. Lo «universal mayoritario» en realidad significa: muy minoritario.