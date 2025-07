Montoro y los sorayistas, los peores enemigos del PP

Es difícil encontrar alguien que haya hecho más daño al PP que Cristóbal Montoro. No digo que lo hiciera expresamente, pero la realidad es que consiguió una gran impopularidad. Todo el mundo, especialmente del centroderecha, se sintió perseguido. Sus intervenciones eran catastróficas, porque tenía una sonrisita irritante y parecía un agente del PSOE o Podemos. Era un claro exponente del sorayismo que tenía como figuras destacadas a Fátima Báñez y los hermanos Nadal. Es muy inquietante que un juez de Tarragona haya imputado a Montoro por haber beneficiado presuntamente a empresas gasísticas mientras era el todopoderoso ministro de Hacienda. Hay que respetar la presunción de inocencia, algo que no hace la izquierda política y mediática, pero no hay duda de que la decisión del juez es muy dura y cabe esperar que tenga un sólido fundamento. El auto es contundente e imputa a Montoro y a todo su equipo por modificar leyes a cambio de pagos. Le sitúa, además, en la cúspide de la trama. Como es normal, tanto el exministro como la empresa Equipo Económico han negado los hechos. Han denunciado su indefensión, ya que hace siete años que el sumario es secreto.

Feijóo tiene que marcar distancias con el sorayismo. Es un grave error que recupere a Alberto y Álvaro Nadal, así como a Fátima Báñez. Al margen de la evolución que tenga el caso Montoro. No aportan nada a su proyecto, han sido siempre un grave problema para el PP y una vez más acuden al rescate del ganador para obtener beneficios. No se puede criticar el capitalismo de amiguetes del PSOE, con sus lobistas y el multimillonario visitador José Miguel Contreras, y apoyar el regreso de los sorayista que están en el origen del desastre de la moción de censura. Al no tener ninguna ideología, ni buena ni mala, limitaron la agenda de compromisos ideológicos del PP. Un buen amigo decía que Soraya, Fátima, Montoro y los Nadal hubieran podido estar, perfectamente, en el PSOE. Por ello, se sentían cómodos no derogando la memoria histórica, buscando componendas con el independentismo, haciendo una política económica socialista o desatando el terror fiscal. Feijóo debería tomar nota de los errores del pasado, prescindir de los sorayistas y los casadistas, así como marcar distancias del impopular Montoro.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)