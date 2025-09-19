Nos gobiernan desde Suiza

¿Cuánto crees que durará la legislatura? ¿Crees que Pedro Sánchez adelantará las elecciones generales? Todos por aquí nos lo preguntamos. Creo que Sánchez «dice la verdad», está convencido de que resistirá hasta 2027, a pesar de toda la oscuridad que le rodea. Sin embargo, te pones a escuchar a Míriam Nogueras y ya no lo ves tan claro. La portavoz de Junts le lanzó este miércoles la flecha de la duda al presidente, en el Congreso, a la vista de todos. Y sí: Junts sigue teniendo la sartén por el mango. Y Zapatero se ha convertido en el Santos Cerdán del PSOE -el de antes de ser detenido- yendo a Suiza a negociar con el prófugo lo que sea, a cambio de sus 7 escaños. Parece mentira que a los españoles ya no nos impresione que los temas importantes se negocien en un lugar secreto del extranjero, con un prófugo líder y un mediador internacional. Es lo que hay, y ya veremos lo que pasa aquí si Junts consigue de este Gobierno el manejo de la inmigración en Cataluña.

Nuestro presidente del Gobierno, entretanto, va a muerte contra Israel, y le está funcionando. Cómo no va a dolerle al mundo lo de Gaza, si llevamos ya cerca de dos años asistiendo, prácticamente a diario, a bombardeos indiscriminados sobre una población civil que ha tenido la mala suerte de estar sometida a los terroristas de Hamás. A los mismos que, con su terrible matanza del 7 de octubre y sus crueles secuestros, han provocado este infierno televisado que supera la más macabra ficción.

Benjamín Netanyahu tenía derecho a activar una respuesta contundente de Israel contra Hamás, pero no a matar moscas a cañonazos. El horror son los niños famélicos, el éxodo obligatorio de miles de familias y lo que vemos, a estas alturas, se llama genocidio, masacre, como quieras tú. No acabo de comprender a nuestros políticos, siempre intentando alentar la crispación entre ellos por cualquier detalle.

En este capítulo del conflicto, la balanza de las bajas lleva demasiado tiempo descompensada, en contra del pueblo palestino. Y resulta perturbador que un ministro israelí nos explique tranquilamente, en rueda de prensa, que cuando echen a todos los gazatíes de sus casas, se harán de oro construyendo, en la Franja, una especie de Marina D’Or a repartir con Estados Unidos.

Pedro Sánchez ha hecho de Gaza su bandera y frente a él hay un PP de voces discordantes. Feijóo es el líder de todos pero le surgen, de vez en cuando, voces que reclaman su propio protagonismo. Una medalla de Oro para la Vuelta a España es un premio más que merecido, pero también es otra oportunidad de Díaz Ayuso para marcar perfil frente a su enemigo Sánchez.