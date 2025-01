Nucleares, sí gracias

Parece constatado que a Carrero Blanco lo mató la ETA respaldada por la CIA, que hizo el trabajo de campo, organizó la infraestructura y eligió a los terroristas que tenían que activar la bomba que hizo saltar por los aires al ex presidente del Gobierno de Franco. Tenía Carrero ideas que no gustaban en Washington: admiraba a De Gaulle en cuanto a su resistencia a la colonización de Europa por EE.UU., y todo lo que eso significaba de veto a la OTAN, freno a las bases, anti-sionismo, y dotar a nuestro país de la bomba atómica y una red de 27 centrales para dar independencia a España respecto de la Alianza y USA. Aquel atentado acabó con Carrero y con el Plan Islero, que pretendía convertirnos en una potencia nuclear en lo militar y lo energético. Si el proyecto militar se paró de inmediato, el energético también, de manera que apenas se llegaron a construir 10, teniendo hoy tan solo 7 reactores en 5 centrales. En 2035 estarán todas cerradas.

Una tendencia contraria a la que impera en la actualidad. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) asegura que la nuclear va a alcanzar un récord en 2025, y destaca que el ritmo de construcción de nuevos reactores, con una capacidad de 71 gigavatios, no se daba desde hace tres décadas. Hay más de 40 países implicados en aumentar sus infraestructuras, y hasta 58 con nuevos planes de producción. Hay más de 410 reactores atómicos en servicio en 30 países, que generan el 9% de la electricidad global, un porcentaje que se ha reducido a la mitad respecto a finales de los 90 porque el consumo de electricidad se ha disparado: industria, aire acondicionado, vehículos eléctricos y la IA. Elon Musk predice que la próxima sequia no va a ser de agua sino de electricidad. Habrá apagones en todo el mundo.

En esa situación no parece sensato que España cierre sus reactores, sino que debería prorrogarlos, y hasta construir nuevos, en particular pequeños reactores modulares, como otros países. Depender solo de la eólica y la solar, tal y como pretenden Sánchez, no es sensato, teniendo en cuenta también la crisis que azota al mercado mundial del gas. La solución está en el Mix. No depender en exclusiva de ninguna energía, sino de todas a la vez, es lo más inteligente en un mundo en crisis.

El mapa mundial de la energía nuclear está cambiando de tal manera que la mayoría de los proyectos no están ya en Occidente, sino en China, que va camino de superar a Estados Unidos y Europa. Los BRICS también son actores importantes. De los 68 reactores que están en construcción, 25 son de diseño chino y 23 ruso. India construye 5, y Brasil 1, aunque también Argentina, Pakistán, Corea, Japón y Taiwán.