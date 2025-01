La «obispa» deseada por González Pons

El conocido político del PP Esteban González Pons, ha publicado un artículo bajo el título de «Una obispa así quiero yo» que está teniendo gran difusión, dado su contenido y por quién es su autor, y que está causando no poca sorpresa cuando menos entre los católicos y los votantes del PP en general. La libertad de opinión, de expresión y de conciencia son consustanciales a una democracia y a un partido democrático, y por tanto, Esteban está en su pleno derecho de escribirlo, pero se supone que también está dispuesto a asumir las eventuales consecuencias, ya que esas libertades se suponen ejercidas en sintonía con el ideario del partido en el que milita y al que representa. Y que en su caso lo hace nada menos que en el Parlamento Europeo y como vicepresidente, y también como vicesecretario general del PP. Ignoro si pretendía convencer y captar el voto de algunos lectores anglicanos, pero dudo que sean muchos los electores del PP que se muestren complacidos con su simultánea descalificación de la Iglesia católica y de Donald Trump. Aunque quizás quería captar el voto de la comunidad anglicana o hacer méritos para incorporarse a su anglicanismo que, por cierto, no parece ande muy sobrado de fieles a juzgar por la escasa asistencia a sus oficios religiosos en el Reino Unido. En todo caso es más fácil que él se convierta en anglicano a que la Iglesia católica tenga obispas, ya sean tan importantes como la admirada suya, o no. En cuanto a los calificativos dedicados a Trump, sin duda los suscribirán no pocos entusiastas sanchistas encabezados por Sánchez, y seguido por Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero, Urtasun y un largo etc., pero no creo abunden –incluso entre los numerosos no entusiastas trumpistas–, los que los compartan. Aunque parece no escasean cualificados dirigentes peperos que hubiesen deseado ganar a Kamala Harris las elecciones. Estos días hemos conocido una noticia que sin duda ayuda a entender lo que sucede al respecto, y no solo en EE UU, donde una logia masónica le ha concedido al «católico» Joe Biden su incorporación como «Maestro Masónico de honor» «en agradecimiento a su labor como presidente». La información procede de la propia web de dicha logia afroamericana de Carolina del Sur, y se hizo efectiva un día antes de dejar la Casa Blanca. Ignoramos si Biden desconoce la absoluta incompatibilidad entre pertenecer a la masonería y ser católico, como tampoco sabemos si Esteban desconoce que la Iglesia católica no permite mujeres sacerdotisas ni obispas. Ni por supuesto papisas. Rectificar es de sabios y necedad permanecer en el error. Confiemos en la sabiduría de Esteban.