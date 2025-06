Resultaría raro no escribir esta columna sobre el escándalo de (supuesta) corrupción que nos envuelve. De esas comisiones, mordidas, cuentas, sobres y gastos excesivos que sacuden al PSOE en conexión con el Ministerio de Transportes de hace unos (pocos) años. De cómo vicios y costumbres, delitos ya se determinará, que creíamos de épocas pasadas y ya superados, vuelven una y otra vez a reproducirse en las instituciones, en la Administración y sus entornos, sin que cambie un ápice su vulgaridad, obscenidad y grosería.

Resultaría raro no escribir esta columna sobre los dobles raseros, las dobles varas de medir o las extrañas maneras de mirar una misma realidad ocultándose detrás de unas gafas convenientemente ideologizadas. Lo que era, es. Lo que se criticaba, se debe criticar. Y si hace siete años se denunciaban comportamientos corruptos, ahora, de la misma manera, tiene que hacerse. Si la responsabilidad de realizar nombramientos era motivo suficiente para exigir renuncias, en este momento debería serlo. Si la competencia «in vigilando» existía, tendría que exigirse ya. Y si no bastaba con pedir perdón, una disculpa no puede ser suficiente.

Resultaría raro no escribir esta columna sobre ese extraño razonamiento (bastante extendido) que convierte al ejercicio del cargo público en una especie de lugar al que aferrarse y no soltar en ninguna circunstancia, amparándose en el temor a la alternancia política en un extraño ejercicio de contorsionismo democrático equiparable a la defensa de la libertad de expresión solo para quienes defienden las ideas coincidentes.

Y, sí, claro, resultaría raro no escribir esta columna sobre todo lo anterior, y probablemente lo sea, pero es que, mientras esto ocurre, mientras tanto, los jueces y los fiscales han iniciado una huelga contra el plan del Gobierno de acometer la mayor reforma del sistema judicial en décadas y, mientras tanto, también, los médicos han secundado otro paro como rechazo al Estatuto que les plantea el mismo Ejecutivo. Justicia y Sanidad. Mientras tanto, un país.