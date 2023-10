El Partido Sanchista Obrero Español

Me gustaría que no fuera así, pero este sábado asistiremos a la máxima expresión de la iniquidad con que actúa la actual dirección del PSOE en sus negociaciones para comprar los votos de los independentistas. La injusticia que cometerá Sánchez es tan increíble que no salgo de mi asombro. Lo normal es que hubiera un rechazo generalizado de los miembros del comité federal, pero nada se puede esperar de unos dirigentes a los que solo les preocupa seguir en sus cargos. No hay duda de que es el secretario general más poderoso de la Historia del socialismo español. Nunca nadie había acumulado esta capacidad de silenciar cualquier voz crítica. No ha expulsado a Felipe González y Alfonso Guerra del partido, aunque quién sabe lo que puede suceder en el futuro, porque sería un impresionante acto de autoritarismo propio de otras latitudes. No existe ningún fundamento jurídico, ético o político que avale la concesión de la amnistía. El propio Puigdemont, con la simpleza que le caracteriza, reivindicó este viernes la declaración unilateral de independencia proclamada hace seis años. El político que decidirá el futuro de Sánchez dejó claro que «no renunciaremos nunca».

Esta realidad conduce a preguntarse qué tiene que suceder para que el PSOE vuelva a ser socialista y deje de ser sanchista. Sánchez quiere conceder una amnistía que rechaza la mayoría del pueblo español y que beneficia a unos políticos que malversaron recursos públicos por intereses estrictamente partidistas. Es una indignidad que le perseguirá siempre y marcará su presidencia del Gobierno. La legislatura estará en manos de los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Puigdemont y Junqueras no tienen otro objetivo que saquear España, debilitar el Estado y sentar las bases para la independencia. No es ninguna interpretación, sino la constatación de la lista de exigencias que han puesto sobre la mesa. Al menos actúan con claridad. No esconden su estrategia. El problema es que los palmeros del comité federal aceptarán que su líder tire la Historia del PSOE a la papelera para alcanzar unas metas personales que perjudican gravemente a España. ¡Viva el sanchismo!

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)