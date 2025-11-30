Pelotazo parlamentario

El Congreso puede estar bajo bloqueo derivado de la minoría parlamentaria de la coalición de gobierno y con una producción legislativa tan lánguida que los ciudadanos podrían pensar que sus representantes no se ganan la mensualidad. Y, sin embargo, el bloque de la investidura, o buena parte del mismo, aspira a que los contribuyentes le demos una alegría en las nóminas del próximo año. Al menos, el PSOE y Sumar -el PP votó en contra- así lo han consignado desde la Mesa de la Cámara en las futuras Cuentas de las Cortes. El plan, que adelantamos hoy, pretende aumentar el sueldo de los diputados hasta los 23 millones de euros, la cifra más alta de la democracia. No se trata de caer en la demagogia banal, o negar el pan y la sal a sus señorías, sino de ética, estética y ejemplaridad en un contexto de adversidad y carencias para muchos españoles que no llegan a fin de mes. Luego se sorprenden del desapego de la gente.