Las caras de la noticia 30 noviembre 2025

CaixaForum+ e IrsiCaixa estrenarán el lunes el documental «RED». CaixaForum+ e IrsiCaixa estrenarán mañana lunes 1 de diciembre (Día Mundial del Sida) el documental «RED», que aborda las conexiones entre la ciencia, la memoria y el futuro del VIH.

Belarra apoya que Podemos reedite en Extremadura la alianza con IU y lidere la candidatura para las nuevas elecciones Europa Press

Siempre atenta a los grandes problemas de los españoles: las bases de EEUU. Podemos reclama al Gobierno anular el convenio en materia de defensa con Estados Unidos para poner fin a las bases norteamericanas en España y quiere que el Congreso se pronuncie.

Presentismo: de Guernica a Santoña. Ainara Zelaia lamentó que el Rey no pidiera perdón por el bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil. Si tan devotos son del presentismo, el PNV puede empezar a disculparse por traicionar a la República en Santoña y pasarse al bando franquista.