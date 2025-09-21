Pequeñas gestiones de una asesora

En su reciente comparecencia en los juzgados de plaza de Castilla Begoña Gómez minimizó su vínculo con la asesora de Presidencia del Gobierno Cristina Álvarez. Textualmente lo redujo a que alguna vez pidió como «un favor» pequeñas gestiones personales. Más allá de que el cúmulo de testimonios e indicios no secundan la versión de la esposa del presidente, sino al contrario, LA RAZÓN añade hoy otro. Cristina Álvarez preguntó al que fuera vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio si Begoña Gómez podía cobrar 15.000 euros por cada uno de los dos másteres que dependían de la cátedra extraordinaria que codirigió, esto es el doble de lo que establecía la normativa presupuestaria de la institución universitaria. De 15.000 a 30.000 euros parece que excede a lo de una «pequeña» gestión. Pero en todo caso enturbia aún más el horizonte de ambas.