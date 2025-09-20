Louis Sarkozy: el nepo baby que promete «sangre nueva» en su salto a la política

Dicen que de tal palo, tal astilla. Y aunque son muchas las diferencias entre Nicolas Sarkozy y Louis, su benjamín –fruto de su matrimonio con Cécilia Attias–, el paso del tiempo parece empeñado en convertir al joven en digno heredero de la estirpe política. Apenas contaba con diez años cuando presenció el ascenso de su padre al palacio del Elíseo, una escena que marcaría su infancia, aunque su adolescencia transcurrió lejos de los focos parisinos, al otro lado del Atlántico.

Tras el divorcio de sus padres, Louis se instaló con Cécilia en Nueva York, donde forjó su identidad entre los rascacielos y el cosmopolitismo de la Gran Manzana. Allí inició un recorrido académico poco común para un hijo de presidente: primero, la estricta disciplina de la Valley Forge Military Academy, en Filadelfia; después, la excelencia intelectual de la Universidad de Nueva York, donde se licenció en Historia y Filosofía; y, finalmente, un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la American University de Washington D.C. Una trayectoria que combina rigor castrense, vocación humanista y vocación política, ingredientes que hoy se reflejan en su manera de estar en el mundo.

Ya de vuelta en Francia, Louis ha elegido asentarse en Menton, una ciudad costera de poco más de 30.000 habitantes. Allí comparte vida con su esposa, Natalia Husic, embarazada de su primer hijo, y desde su paraíso mediterráneo sorprendió con un anuncio que confirmaba los rumores que sonaban desde hacía tiempo: seguirá los pasos de su padre y se presentará a las elecciones municipales, previstas para los 15 y 22 de marzo de 2026. Su objetivo es tomar la alcaldía de una localidad a la que se mudó este mismo verano, una premura que no convence a parte de los vecinos. Muchos le señalan por lo que consideran «parachutage» (paracaidismo en francés), es decir, que acaba de llegar de fuera, vive poco tiempo en Menton y no conoce de primera mano los problemas y retos a los que se enfrenta la población.

Una entrevista en bañador

Frente a las críticas, él promete «sangre nueva» y un programa político político centrado en «la exigencia, la voluntad y la vocación, que en realidad se resume en una sola palabra: renovación». Reconoce que «soy mentonés de adopción, como muchos de vosotros», aunque, paradójicamente, uno de sus principales reclamos como posible alcalde se basa en su postura conservadora sobre la inmigración irregular. Sito junto a la frontera con Italia, este es uno de los mayores retos a los que Menton se enfrenta, y Sarkozy ofrece plantarle cara «con firmeza» pero alejado de la intolerancia de Rassemblement National, un partido de extrema derecha galo que ha ido ganando fuerza en los alrededores, como en Sainte-Agnès.

Admirador declarado de la capacidad de Donald Trump para «movilizar masas», Louis no oculta su simpatía por ciertas ideas importadas de su etapa estadounidense, desde su afición a las armas hasta un estilo político directo, casi provocador, que premoniza que, de ganar las elecciones, no será un edil convencional. De hecho, en una de sus primeras entrevistas tras confirmar su candidatura, concedida a «Paris Match», decidió atender a los periodistas en bañador, sobre la arena, sin más adorno que sus tatuajes y un físico esculpido a base de gimnasio. Una puesta en escena calculada o espontánea, pero que recuerda a ese toque iconoclasta que su padre desplegaba en sus mejores años. Junto a él, su embarazadísima –y guapa– esposa y un precioso golden retriever, la viva estampa de la familia ejemplar francesa que, como en Estados Unidos, también forma parte de una campaña política que garantiza «escribir una nueva página en la historia de Menton». Palabras mayores para un joven que no llega a los 30 años y que carga con un apellido que inspira recuerdos enfrentados.

Ascendencia española y pedigrí

Por parte de padre, Louis tiene tres hermanos: Pierre (40) y Jean (39), nacidos del primer matrimonio del expresidente con Marie-Dominique Culioli; y Giulia (15), fruto de su relación con su actual esposa, Carla Bruni. En cuanto a su madre, Cécilia Attias, ella ya tenía dos hijas antes de casarse con Nicolas, Judith (41) y Jeanne-Marie (38), a las que tuvo con el actor Jacques Martin. La relación de Louis con todos sus hermanos es estrecha, una unión que Nicolas siempre ha fomentado. «Mi padre ha sido completamente cariñoso en todo sentido», dijo en una entrevista. Su familia materna tiene ascendencia española y pedigrí político y cultural. Su abuela, Diane Albéniz de Swert, era hija de Alfonso Albéniz Jordana, diplomático español que jugó en el Real Madrid a principios del siglo XX, y a su vez hijo del compositor español Isaac Albéniz. Esto convierte a Louis en primo lejano del exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, que también es sobrino-biznieto del músico, puesto que su bisabuela, Clementina Albéniz, era hermana de Isaac.