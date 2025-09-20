Viaja a Barcelona y asegura que existen varias cosas muy desagradables de ver: "La ciudad es increíble pero..."

Augusto, también conocido como @augusssssto en la plataforma TikTok, es un joven influencer de origen argentino que, en la actualidad, está residiendo en la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Barcelona. De hecho, según una de sus últimas publicaciones, lleva residiendo aquí más de cuatro años. Por su parte, los principales temas de el contenido que comparte en su perfil tienen que ver con el mundo del fútbol, con las comparaciones entre la cultura argentina y española, con las reflexiones personales como extranjero o, directamente, sobre lo que son sus experiencias personales.

En este sentido, de entre todos los testimonios que ha subido destaca uno en el que ha abordado lo siguiente: "Cinco cosas que no me gustan mucho de Barcelona". Como ya ha sido mencionado anteriormente, lleva aquí alrededor de cuatro años pero, como el vídeo que ahora concierne fue publicado en 2023, estas palabras eran las que un argentino que llevaba dos años viviendo en la Ciudad Condal. Nada más comenzar con su testimonio, Augusto arroja lo siguiente:

"En agosto, Barcelona está colapsada"

"Te voy a contar las cinco cosas que no me gustan mucho de vivir aquí en Barcelona", inicia a la que, posteriormente, comienza con su enumeración. La primera de todas tiene que ver con la cantidad de personas que frecuentan las calles. "Lo primero es la cantidad de turistas que hay. Ahora (era agosto), está colapsado, no se puede salir al centro y lo mismo ocurre con las playas, los metros y los trenes", razona. De hecho, según él, lo que parece es que todo el mundo llega a un acuerdo "para venir todos en el mismo mes".

Lo segundo sobre lo que ha centrado el foco ha sido en lo habitual que es ver una inmensidad de obras por las calles. "Siempre hubo obras, pero cuando llegué no había tantas. Es como que cada vez hacen más y todavía más grandes", detalla. Lo mismo ocurre con lo que duran, ya que también explica que, cada vez, son más largas y esto es "algo que molesta bastante la verdad". A partir de aquí, Augusto pasa a lo tercero que más le desagrada de la capital de Cataluña.

"Hay que tener mucha paciencia con los alquileres en Barcelona"

"Lo tercero, y seguramente estaréis muy de acuerdo conmigo, es el precio de los alquileres", afirma. Este es un grave problema para las personas más jóvenes, y él es un claro ejemplo de ello. Tras calificarlo como una locura, expresa que "cada vez suben más y es un proceso que se debe realizar con la mayor paciencia posible". Después de estas declaraciones, el aspecto número tres no vuelve a tener protagonismo en el vídeo y pasa al número cuatro, aunque sí que está relacionado con el tema de los alquileres.

"La cuarta cosa va ligada un poco a la anterior y es que, a la hora de alquilar, las inmobiliarias te piden de todo y te piden un dineral", señala. La realidad para los que buscan este tipo de servicios inmobiliarios es que es una situación muy complicada que convierte a esto algo muy difícil de conseguir, como así explica este creador argentino. Reitera la idea de que "hay que tener mucha paciencia" y ya procede a revelar lo último que menos le gusta de vivir en Barcelona.

"Barcelona es una ciudad increíble pero hay cosas que me empiezan a molestar"

"En algunas zonas también es bastante inseguro", comienza mientras que argumenta que, en caso de ir a algún sitio de la ciudad, "tienes que saber dónde meterte y darte cuenta del ambiente que hay en algún que otro sitio". Pese a esto, Augusto informa de que Barcelona no le parece inseguro como tal y que es bastante tranquilo todo. "Viniendo de Argentina no me parece inseguro, pero aquí también roban. También hay gente bastante atrevida pero a mí nunca me ha pasado nada", expone.

No obstante, "esto no quita que en algún momento pueda llegar a pasar, pero ojalá que no". Para concluir con este aspecto argumenta que, cuanto más vivas en una ciudad, más fácil será detectar "las zonas que son peligrosas que otras". Finalmente, Augusto no puede evitar elogiar a la ciudad y termina su testimonio de la siguiente manera: "Barcelona es una ciudad increíble donde me encanta vivir, lo tiene todo. Pero, como ya llevo viviendo aquí mucho tiempo, hay cosas que me empiezan a molestar".