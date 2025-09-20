Real Madrid - Espanyol, en directo hoy: jornada 5 de LaLiga EA Sports

El ariete del Espanyol fue expulsado ante el Mallorca por decirle "eres malísimo" a Hernández Hernández. El Comité valoró la frase como desprecio y le impuso dos partidos. Su capitán, Puado, reconoció que fue "una equivocación fruto del calentamiento", mientras en el club consideran el trato muy estricto respecto a otras situaciones parecidas.

RCD ESPANYOL - RCD MALLORCA Enric Fontcuberta Agencia EFE