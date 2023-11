“Perfil alto”, retrato no oficial de los ministres de Sanchez

Nuestro presidente, cuya palabra no vale un pedo de borrica vieja y cuya fiabilidad se basa en que siempre hace lo contrario de lo que dijo que haría, dice muy ufano que su nuevo gobierno está formado por personas de “alto perfil político”. Como es normal, ustedes se preguntan a qué se refiere esta nueva inconsistente verborrea de Sánchez, y se lo voy a explicar.

“Perfil político alto”, en este régimen, es reunir las peores carencias intelectuales, con sus correspondientes defectos morales, esos que a ellos les han otorgado el éxito; recuerden que para un socialista del sXXI, no tener un miligramo de conciencia, ofrece las mayores prebendas.

De este modo, los 22 ministros de perfil político “alto” han sido aprobados por su césar, en primer lugar, por su mendacidad que, en España, a las pruebas me remito, uno no sólo no será penalizado por sus mentiras, sino que estas hacen las veces de lanzadera y catalizador.

Por eso, el hombre fuerte del gobierno será Bolaños. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha ganado el campeonato interno como el ser más abyecto, marrullero y mentiroso de España después del jefe. Así, el que sustituye a Pilar Llop, es premiado por recitar el guion de la patraña como un monaguillo, sin el menor reparo, decoro ni integridad.

No crean que exagero, esto es lo que dijo Félix justo antes de las elecciones: “Yo creo que hoy estamos más cerca de que el Señor Puigdemont, que se fugó con un gobierno incompetente del Partido Popular, rinda cuentas ante la justicia española. Los catalanes le han dado la espalda, así como el parlamento europeo. Cataluña quiere mirar al futuro, igual que España y no a los representantes de nuestra época más negra como Puigdemont”.

Bien, esto es lo que dijo pocos días después al dictado de su patrón: “se lo voy a decir con mucha claridad, la amnistía es constitucional, no hay ninguna duda”

Next: ¿Qué otros atributos necesita un individuo para ser ministro de Sánchez? desfachatez, por supuesto, para ser incluido en el conspicuo grupo de “perfil alto” no hace falta mostrarse disparatadamente inteligente, sino descarado, descarada o descarade como la nueva ministra de infancia y juventud ¿qué es eso? ¡Vayan ustedes a saber!…Se llama Sira Rego y no es capaz de improvisar ni los agradecimientos en su discurso tal como hemos visto. Esta valenciana de origen palestino entra en el segundo gobierno de coalición heredando la porción de IU que custodiaba Alberto Garzón, como titular de Consumo. Y por los videos que la prensa y las redes han puesto al alcance de todos, donde insulta a un catedrático y se le hincha la amígdala defendiendo a su amado Lenin, su falta de delicadeza, de rigor y sobre todo de vergüenza son insuperables… Porque en nuestra sociedad, cuanto mayor grado de impudicia, física y psicológica uno despliegue, más papeletas tendrá para la gloria en cualquiera de sus formas, la principal, el gobierno de Sánchez.

Pero sigamos, ¿qué más debe tener un español para que Peter lo considere de alto perfil político?

Puritanismo y agresividad pasiva, cuyo mejor exponente, ahora que se ha despachado a los podemitas es Yolanda Díaz y su vocecita de envenenadora profesional.

Me sorprende la hipersensibilidad que mostramos ante la violencia física y la escasísima atención a la violencia psicológica que campa alegremente donde quiere. No se me ocurre una civilización más hipócrita que este templo al buenismo frívolo que habitamos… Hablo de los cursis, a veces cínicos o simplemente obtusos. Los triunfadores contemporáneos no destacan por su sentido del humor sino más bien por su impostada y artificiosa gravedad, en el marco del puritanismo más asqueroso.

¿Recuerdan la severidad bolchevique con la que Yolanda pedía la cabeza de Rubiales tras el hitazo de su pico a Jenny hermoso? Estupendo, ahora crúcenlo en sus mentes, a riesgo de un infarto cerebral, con una realidad espeluznante, que esta barbie de nariz abrumadora, sostuvo durante años en su equipo más cercano y personal a un pederasta. En 2009, vayan a la hemeroteca, sus propios compañeros de partido le advirtieron por primera vez de que su asesor se dedicaba a compartir contenidos pedófilos desde el ordenador de su sede… Ella no solo no les creyó, sino que se encargó de purgarles, como han denunciado en distintas comparecencias y aseguran que la más dulce de las ministras les maltrató, humilló y acosó antes de darles la patada por no aceptar el delito de su fiel amigo, finalmente condenado. ¡No sé cómo esta mujer puede continuar en la vida pública! Bueno sí, porque esto es España: ¡el gobierno de Sanchez! donde valores como el bien común, el compromiso, la ciencia, el honor y la autenticidad, se han denostado aupando al pequeño psicópata o narciso de “andar por casa”, el camino más directo a la prosperidad.